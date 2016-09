VIOLENCES EN IRAK Explosions à Baghdad quatre morts

Des explosions dans des quartiers du nord-est de Baghdad ont fait quatre morts et 16 blessés hier, ont indiqué des sources policières et médicales irakiennes. Différentes versions allant de l'accident à des attaques à la roquette ont été avancées sur la cause de ces explosions dont la plus spectaculaire s'est produite dans un entrepôt d'armes d'une importante organisation paramilitaire chiite. Une boule de feu s'est élevée dans le ciel après l'explosion dans l'entrepôt d'armes des milices des Unités paramilitaires chiites de la mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) dans le quartier périphérique d'Obeidi. «Une explosion s'est produite dans notre dépôt d'armes», a confirmé le porte-parole de cette milice, Ahmed al-Assadi, sans donner de détails. D'autres explosions ont eu lieu dans des quartiers du nord-est de la capitale irakienne. Un responsable du ministère de l'Intérieur a affirmé qu'elles étaient dues à des roquettes mais il était impossible de savoir si ces roquettes avaient été tirées dans une attaque ou si elles avaient au contraire été déclenchées accidentellement par l'incendie dans le dépôt d'armes. La police et des responsables médicaux ont fait état de quatre morts et de 16 blessés. Ces explosions ont eu lieu alors que des dizaines de milliers de pèlerins chiites d'Irak et d'autres pays convergent vers le mausolée de Kazimiya à Baghdad pour commémorer l'anniversaire de la mort de Mohammed ben Ali al-Jawad, le neuvième imam de l'islam chiite.