L'impudence

Par Aissa HIRECHE -

Un immigré qui veut faire partir les autres immigrés, voilà ce qu'on appelle de l'insolence.

Chaque fois que pointent des élections en France, certains politiques - hommes et femmes - prennent un plaisir immense à retirer des tiroirs de l'oubli le vieil os qui leur a tant servi. A tous. Et se mettre à le ronger. Mais comme on n'a pas plusieurs façons de ronger un vieil os, alors le spectacle offert est toujours le même. Il est seulement un peu plus nauséabond à chaque fois. Un peu plus insupportable!

Cet os, Lepen et les siens du FN aiment à l'enfourcher tel un balai de sorcière pour aller faire un tour dans le ciel obscur de la haine et de l'homophobie. Son intention étant de prendre de la hauteur, mais lorsqu'on ne prend pas garde, voler par-dessus la tête des gens laisse voir notre nature et notre horreur. C'est dangereux, bien sûr, lorsqu'on est jeune. Et c'est répugnant, bien sûr, lorsqu'on est vieille! Dans tous les cas de figure, enfourcher l'immigration pour rejoindre les cimes du pouvoir est un exercice aussi périlleux que malsain.

Pour cela, justement, je trouve que Sarkozy mérite plus de reproches et de condamnations que les Le Pen, père et fille, réunis sachant que, pour les Le Pen, l'homophobie est un métier de famille et le surf sur l'immigration une entreprise familiale alors que Sarkozy, issu lui-même de l'immigration, aurait dû prendre la position contraire. Opposée. Oui, Nicolas Sarkozy, immigré fils d'immigré hongrois, devenu un jour président de la République, aurait dû, en toute logique prendre le parti des immigrés. Y croire. Du moins les respecter comme il a été respecté lui-même par ceux qui étaient venus en France avant lui et qui lui avaient donné sa chance de gouverner le pays. Sarkozy aurait dû être plus attentif vis-à-vis de ceux qui partagent avec lui le fait d'être venu d'ailleurs.

Mais au lieu de cela, et certainement poussé par le désir ardent de retrouver l'Elysée, pourquoi ne voilà-t-il pas notre ex-président qui s'est mis à... ronger lui aussi l'os préféré des Le Pen, du FN et de nombreux extrémistes. Toutefois, contrairement à Marine et à Jean-Marie, Nicolas n'enfourche pas l'os de l'immigration il le... hisse, le bras bien haut. Comme s'il voulait en faire un étendard. Son étendard! Il veut le montrer à tout le monde et, se faisant, leur dire que, lui aussi, lui surtout, lui plus que tous les autres, n'aime pas les immigrés, les immigrés musulmans surtout.

Un immigré qui hait les immigrés et qui jure par tous les saints, du côté paternel certes, mais du côté maternel d'abord et surtout, que s'il venait à revenir à l'Elysée, il essuierait avec le balai tous ces immigrés musulmans qu'il ne peut plus voir! Pour un balai, ce serait certainement un balai emprunté à Marine Le Pen car Nicolas Sarkozy ne trouve aucune gêne à faucher, à cette fille d'ancien parachutiste, son balai tout comme il n'a eu aucune gêne à mettre les Français sous écoute ou à passer un accord avec El Gueddafi pour le financement de sa campagne électorale avant d'en planifier la mort et de veiller personnellement à ce qu'elle eût lieu sans délai, entraînant même avec lui les Américains.

Le problème, autant pour Marine que pour Nicolas que pour ceux qui leur ressemblent, c'est que ces immigrés musulmans sont fils d'autres immigrés musulmans et qu'ils sont tout aussi français qu'eux. Peut-être un peu plus car c'étaient leurs parents qui essuyaient la poussière des tables des écoles pour que le petit Nicolas pût étudier tranquillement. C'étaient leurs parents qui recouvraient les rues de la France avec l'asphalte pour que le petit Nicolas, devenu président, puisse les arpenter à son aise. C'étaient leurs pères qui avaient reconstruit, des décennies durant, la France après la guerre.

Un immigré qui veut faire partir les autres immigrés, voilà ce qu'on appelle de l'insolence. L'impudence!