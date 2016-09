AVANCÉE DES REBELLES À HAMA EN SYRIE Un aéroport clé en ligne de mire

Les rebelles avancent vers Hama au nord de Damas et au sud d'Alep

Des rebelles alliés à des jihadistes ont repris plusieurs localités au régime dans la province centrale de Hama, à la faveur d'une offensive visant à s'emparer d'un aéroport clé et à alléger la pression sur la région d'Alep.

Jeudi, 25 civils dont des enfants ont péri dans des frappes intenses de l'armée syrienne les zones prises cette semaine par les rebelles dans cette province, alors que les combats faisaient rage à une dizaine de km de l'aéroport de Hama, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH, basé en Grande Bretagne). Alors qu'aucune issue n'est en vue pour le conflit en Syrie, l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura a annoncé qu'une «initiative politique» était en préparation. Une multitude d'acteurs régionaux et internationaux sont impliqués dans cette guerre qui a fait plus de 290.000 morts depuis mars 2011 et jeté hors de chez elle la moitié de la population. Le 29 août, des factions rebelles et le groupe jihadiste Jound al-Aqsa ont lancé une offensive surprise dans la province de Hama avec l'objectif principal de prendre l'aéroport «car c'est de là d'où partent les hélicoptères bombardant leurs positions à Alep et dans d'autres provinces», selon l'OSDH. Les rebelles veulent alléger la pression dans la région d'Alep, plus au nord, en dispersant les forces armées syrienne sur plusieurs fronts. La province de Hama est largement contrôlée par Damas, mais en trois jours rebelles et jihadistes «se sont emparés d'au moins 14 villages et localités, notamment dans le nord et l'ouest de la province», selon Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. Ils ont également pris une base militaire près de la localité de Maardes et se rapprochent de la capitale provinciale Hama, située à une dizaine de km plus au nord, a précisé l'ONG. Les rebelles menacent également Mahrada, une ville chrétienne au nord de celle de Hama, qui abrite une des plus importante centrales électriques du pays. Dans le nord du pays, où Ankara a lancé la semaine dernière une offensive contre les milices kurdes et le groupe Etat islamique (EI), l'armée turque a annoncé avoir chassé des jihadistes de trois localités. L'armée a également indiqué avoir frappé 15 cibles dans la région de Jarablos, ville à la frontière reprise le 24 août à l'EI à la faveur d'une attaque des rebelles soutenus par Ankara. L'opération «Bouclier de l'Euphrate» vise aussi les milices kurdes, qu'Ankara veut empêcher de former une zone autonome continue d'un bout à l'autre de la frontière. «On ne peut pas nous demander de tolérer la création d'un couloir de la terreur. Nous ne le permettrons pas», a martelé M.Erdogan hier, assurant que les YPG (Unités de protection du peuple kurde) qu'Ankara qualifie de «terroristes» ne s'étaient pas retirés à l'est de l'Euphrate comme il l'avait demandé. Selon le Pentagone, l'EI est en passe de perdre son accès à la frontière turque, sa seule porte de communication avec le monde extérieur depuis la Syrie et l'Irak. Le groupe jihadiste ne contrôle plus qu'environ 25 kilomètres de frontière avec la Turquie, à l'est de la ville d'Al-Rai, a indiqué Jeff Davis, un porte-parole. A Genève, Staffan de Mistura a critiqué la «stratégie» d'évacuation forcée par le régime comme à Daraya, d'où des milliers de rebelles et de civils ont été évacués après avoir été asphyxiés par quatre ans de siège imposé par le régime qui la contrôle désormais. «Je partage votre peur concernant le fait, qu'après Daraya, nous risquons d'avoir d'autres Darayas et cela pourrait être la stratégie d'une des parties en ce moment», a-t-il dit. Des experts militaires et des diplomates de Russie et des Etats-Unis poursuivent des discussions à Genève sur une possibilité de parvenir «à une cessation des hostilités large et importante» en Syrie.



Coopération en Syrie entre la Russie et les Etats-Unis

Un compromis serait proche, selon Poutine

La Russie et les Etats-Unis pourraient parvenir «bientôt» à un accord sur une coopération en Syrie, a estimé hier le président russe Vladimir Poutine. «Nous avançons petit à petit dans la bonne direction et je n'exclus pas qu'on puisse se mettre d'accord bientôt sur quelque chose et l'annoncer à la communauté internationale», a déclaré M.Poutine interrogé par l'agence Bloomberg et selon des propos diffusés par le Kremlin en marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok (Extrême-Orient russe). «Il est encore trop tôt pour en parler mais je pense que nous agissons et nous avançons dans la direction souhaitée», a ajouté le président russe, louant la «patience» et la «persévérance» du secrétaire d'Etat américain John Kerry. Des experts militaires et des diplomates de Russie et des Etats-Unis poursuivent des discussions à Genève sur une possibilité de parvenir «à une cessation des hostilités large et importante» en Syrie. Moscou et Washington, qui effectuent séparément des frappes contre les jihadistes dans ce pays, sont en désaccord sur le sort du président syrien Bachar al-Assad, le premier étant fermement opposé à son départ réclamé par le second. Selon M.Poutine, la principale difficulté des discussions reste la question de déterminer quel groupe de combattants fait partie de l'opposition dite «modérée» à Bachar al-Assad et quel groupe est jihadiste. Pour le président russe, les jihadistes, dont le Front Fateh al-Cham (ex-Front al-Nosra, qui affirme avoir pris ses distances avec Al Qaîda), «commencent à absorber la soit-disant partie saine de l'opposition». «Ce n'est plus la guerre civile. Ce sont des combattants venus de l'extérieur qui reçoivent de l'armement et des munitions de l'étranger», a poursuivi M.Poutine. «Et de fait, nos partenaires américains sont d'accord avec ça (séparer l'opposition modérée des jihadistes, Ndlr), mais ils ne savent pas comment y parvenir», a-t-il ajouté.