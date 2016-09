ALLEMAGNE-TURQUIE Des dizaines de milliers de Kurdes manifestent contre Erdogan

Plusieurs dizaines de milliers de Kurdes d'Allemagne ont manifesté hier à Cologne (ouest) contre le président turc Recep Tayyip Erdogan, après l'offensive lancée contre les milices kurdes en Syrie, et ont réclamé la libération de leur leader Abdullah Öcalan. Selon l'agence allemande DPA, cette manifestation a rassemblé 30 000 personnes, un chiffre conforme aux prévisions des organisateurs. Le rassemblement, qui a débuté à 9h30 GMT, s'est déroulé sans incidents, a indiqué une porte-parole de la police, alors que plus d'un millier de policiers avaient été mobilisés, notamment pour éviter d'éventuels affrontements avec des nationalistes turcs. Munis pour beaucoup de portraits du leader kurde Abdullah Öcalan, les manifestants ont réclamé sa libération. Le chef historique du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) est emprisonné en Turquie depuis 1999. Ils ont fustigé les purges menées par M.Erdogan après la tentative de putsch menée mi-juillet par une fraction de l'armée turque, et condamné les attaques lancées la semaine dernière par la Turquie contre les milices kurdes: Ankara, qui pilonne aussi le groupe Etat islamique, veut en effet empêcher les Kurdes de former une zone autonome continue d'un bout à l'autre de la frontière nord de la Syrie. L'appel à manifester avait notamment été lancé par Nav-Dem, une association jugée par les services de renseignements allemands comme proche du PKK, rappelle DPA. Classé parmi les organisations terroristes par les Etats-Unis et l'Union européenne, le PKK est interdit depuis 1993 en Allemagne. L'Allemagne compte une importante communauté turque, et la communauté kurde - la plus importante en Europe - y est forte d'environ un million de personnes