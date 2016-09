ALORS QUE DES DÉSACCORDS PERSISTENT L'UE et la Turquie veulent améliorer le dialogue

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE et la Turquie ont souligné hier à Bratislava le besoin d'améliorer leur relation éprouvée par le putsch raté, même si les désaccords sur les purges massives qui ont suivi restent évidents. «Le message principal que nous partageons, c'est d'abord un engagement fort à dialoguer, à moins parler de l'autre et à plus parler les uns avec les autres, à s'écouter et à comprendre l'opinion publique européenne et turque», a affirmé la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini lors d'une conférence de presse concluant une rencontre informelle des 28 ministres des Affaires étrangères de l'UE. Dans cet esprit, les différentes parties se sont accordées sur le fait que les engagements pris précédemment seraient respectés, «que ce soit en termes de visa, de douanes, de gestion des flux de réfugiés mais aussi dans le domaine économique», a expliqué l'Italienne. «Chacun autour de la table reconnaît le rôle de la Turquie, partenaire stratégique, et personne ne souhaite que les relations entre la Turquie et l'UE ne se dégradent», a noté le ministre français Jean-Marc Ayrault en quittant Bratislava. La Turquie est un élément clé dans la stratégie de l'UE pour endiguer les flux de migrants sur son territoire, et un accord trouvé en mars a permis de nettement réduire l'afflux de migrants sur les côtes grecques, tout en relançant les négociations sur le processus d'adhésion de la Turquie à l'UE. Mais les dirigeants turcs ont multiplié au cours de l'été les signes d'agacement face aux appels répétés de l'UE, qui, tout en condamnant fortement le putsch raté, a enjoint la Turquie à y répondre dans le respect de l'Etat de droit et des droits de l'Homme.