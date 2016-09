«FORCE DE PROTECTION» AU SOUDAN DU SUD L'ONU s'efforce de convaincre Juba

Le président Salva Kiir et son vice-président Taban Deng Gai ont ces dernières semaines dit leur hostilité au déploiement de ces nouveaux Casques bleus, estimant que leur mandat sapait la souveraineté nationale.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenté hier de lever les fortes réticences du gouvernement de Juba face au projet de déploiement d'une force africaine «de protection» au Soudan du Sud, soutenu par les autorités religieuses de ce pays meurtri par une guerre civile. *Lors d'un entretien avec plusieurs des ministres-clés du président Salva Kiir (Défense, Justice, Pétrole, etc), les 15 ambassadeurs onusiens ont, de source diplomatique, parlé d'une seule voix pour justifier la nécessité de l'envoi de ces 4000 Casques bleus supplémentaires sur le terrain. Les ministres sud-soudanais «ont, je pense, été surpris de voir que le Conseil de sécurité parlait d'une seule voix. Ils ont été surpris par le ton de la Russie, et celui de la Chine qui s'est exprimée comme quelqu'un qui a perdu deux Casques bleus», a déclaré l'un des diplomates sous couvert de l'anonymat. La Chine et la Russie s'étaient abstenues lors du vote le 12 août autorisant le déploiement de la force de protection, dotée d'un mandat plus robuste que l'actuelle Mission de l'ONU au Soudan du Sud (Minuss - 13.000). La Minuss a été décriée pour son incapacité à protéger les civils lors des combats de juillet à Juba. Pendant ces affrontements à l'arme lourde, qui avaient opposé les troupes du président Kiir et celles loyales à l'ex-chef rebelle Riek Machar, une base de l'ONU avait été touchée par des tirs d'artillerie et deux Casques bleus chinois avaient péri. A l'issue de leur réunion, ministres sud-soudanais et diplomates onusiens se sont montrés prudemment optimistes devant la presse. «Je veux assurer au peuple sud-soudanais que la rumeur selon laquelle les Nations unies sont venues s'imposer et confisquer notre liberté en envoyant des troupes étrangères dans notre pays n'est pas fondée», a déclaré Martin Elia Lomoro, ministre sud-soudanais des Affaires gouvernementales. Interrogé sur l'éventuel déploiement de la nouvelle force, il a ajouté: «nous sommes en train de discuter des modalités». L'ambassadrice américaine Samantha Power a jugé pour sa part la rencontre «utile», estimant qu'elle avait permis «de tordre le cou aux mythes qui sont apparus sur les intentions du Conseil de sécurité». Le Conseil de sécurité doit rencontrer M. Kiir aujourd'hui et ni le président ni le vice-président - auxquels revient le dernier mot - ne participaient à la rencontre d'hier. Les combats de juillet, qui ont fait plusieurs centaines de morts, ont mis en péril un fragile accord de paix signé en août 2015 pour mettre un terme à une guerre civile déclenchée 18 mois plus tôt et qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Dans la foulée des affrontements de juillet, Riek Machar a dû fuir Juba. Il a ensuite été évincé du gouvernement d'union nationale et remplacé au poste de vice-président par son ancien allié Taban Deng, au grand dam des partisans de M.Machar désormais réfugié à Khartoum. Sur ce point, les ministres sud-soudanais ont souligné hier que son départ et la nomination de Taban Deng «avaient permis au gouvernement d'agir de façon coordonnée». Auparavant, le Conseil de sécurité avait reçu le soutien des principales autorités religieuses du pays - catholique, protestante et musulmane - qui ont appelé au déploiement rapide de la force de protection. En cas d'obstruction du gouvernement au déploiement de la nouvelle force, le Conseil de sécurité a déjà brandi la menace d'un embargo sur les armes.