CONFLIT AU SOUDAN DU SUD Les déplacés réclament la protection de l'ONU

Une délégation du Conseil de sécurité des Nations unies a rencontré samedi des personnes déplacées vivant dans des camps appelés «sites de protection des civils», afin de voir «les conséquences humaines de l'échec des dirigeants politiques à ramener la paix dans leur pays». «Nous avons entendu des appels désespérés pour le déploiement rapide de la Force de protection régionale», a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis, Samantha Power, se référant à la force de 4000 hommes approuvée par une résolution du Conseil de sécurité qui a également renouvelé le mandat de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (Minuss), ont cité des médias. Dirigée par les représentants du Sénégal et des Etats-Unis, la délégation du Conseil comporte des représentants de tous les autres Etats membres permanents ainsi que des 10 autres Etat membres non-permanents. «Nous avons entendu des appels pour que l'accord de paix soit pleinement mis en oeuvre.

Les gens dans ces camps ressentent l'accord politique qui a été convenu comme le dernier meilleur espoir pour eux», a dit Mme Power ajoutant que la délégation du Conseil a également entendu des appels pour que la présence de maintien de la paix des Nations unies soit plus active et patrouille afin d'apporter à la population la protection. Au début du mois de juillet, à l'approche du cinquième anniversaire de l'indépendance du pays, le Soudan du Sud été plongé dans la violence en raison d'affrontements entre des forces rivales opposant l'Armée de libération du peuple du Soudan (ALPS), fidèle au président Salva Kiir, et l'Armée de libération du peuple du Soudan en opposition, qui soutient l'ancien premier vice-président Riek Machar.

Ces violences ont conduit à des décès et des blessés, y compris ceux de plusieurs soldats de la paix, sapant également la mise en oeuvre de l'accord de paix entre le président Kiir et M. Machar signé en août 2015 et qui avait officiellement mis fin à leurs différends.

Le Conseil, ainsi que divers responsables supérieurs de l'ONU, dont le secrétaire général, Ban Ki-moon, se sont exprimés à plusieurs reprises au cours des violences, les condamnant et appelant au calme et à la sécurité des civils.