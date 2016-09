DANS L'ATTENTE D'UN RECOURS OU NON DE PING CONTRE BONGO Calme précaire au Gabon

Une question commence à se poser: l'opposant Jean Ping, qui se déclare le «président élu», va-t-il déposer un recours devant la Cour constitutionnelle d'ici jeudi, la date limite?

La vie a repris hier au Gabon dans un calme précaire après une paralysie totale de l'économie due à l'élection présidentielle du 27 août et aux violences meurtrières accompagnées de pillages massifs qui ont suivi l'annonce contestée de la réélection du président Ali Bongo Ondimba. A Libreville, le centre de la capitale a retrouvé son animation habituelle, mais les habitants doutent que la crise post-électorale soit achevée. Signe de détente, Internet a été partiellement rétabli hier matin après une coupure totale de cinq jours, mais les réseaux sociaux restaient inaccessibles, selon l'AFP. Aucune explication officielle n'a été fournie sur les raisons de cette coupure, ni par les opérateurs téléphoniques, ni par les autorités.

Les banques, fermées depuis bientôt une semaine, ont rouvert, alors qu'une pénurie de liquidités commençait à se faire sentir dans la capitale. Les taxis collectifs circulaient de nouveau. Les gros 4x4 rutilants ont également fait leur réapparition.

Leurs propriétaires les avaient prudemment garés de crainte des pillards ou des manifestants dans un pays où les inégalités sociales sont criantes. Les commerces ont également rouvert, souvent avec des rayons dégarnis.

Le secteur de la distribution a été frappé de plein fouet par la paralysie des transports provoquée par les troubles. Dans la capitale économique et pétrolière Port-Gentil, seule la moitié des salariés au siège de Total ont repris le travail pour la première fois depuis mardi, dernier selon une source au sein de la direction. Une salariée raconte avoir «perdu le sommeil avec des bruits de guerre, des coups de feu...Il y en a encore eu quelques-uns cette nuit». «Les activités de raffinage sont à l'arrêt. Les équipes qui font les 24 heures assurent juste la sécurité des installations», a déclaré un agent de la Société gabonaise de raffinage (Sogara). «On a l'impression d'un faux calme», témoigne à Lambaréné (centre) un cadre d'une société de distribution de produits frais (tomates, ananas...), qui déplore deux à trois millions de FCFA (3 à 4500 euros) de pertes. Son activité n'a cependant pas repris et il déconseillé à son collègue français de revenir par la route depuis Libreville pour des raisons de sécurité. Petit pétrolier d'Afrique centrale d'environ 1,8 million d'habitants, le Gabon importe 80% de sa nourriture, notamment du Cameroun voisin. Or, le trafic en provenance du Cameroun reste interrompu, les transporteurs redoutant les pilleurs. Les troubles ont provoqué des pénuries et une flambée des prix. «Quatre piments, maintenant ça fait 1000 francs» CFA (1,5 euro), contre 200 à 300 CFA en temps ordinaire, déplore André, habitant du quartier populaire de Lalala-à-gauche. Après l'explosion de violence mercredi dernier à la proclamation des résultats officiels provisoires, les Gabonais qui le peuvent veulent reconstituer un stock de nourriture avant la prochaine étape du processus électoral: la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du scrutin à un tour du 27 août.