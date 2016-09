PRÈS DE L'UKRAINE ET DANS LE CAUCASE La Russie lance des exercices militaires

La Russie a lancé hier des exercices militaires dans la zone frontalière avec l'Ukraine, la péninsule de Crimée et le Caucase du Nord, moins de deux semaines après y avoir déjà mené de vastes manoeuvres. Ces manoeuvres, qui doivent se dérouler jusqu'à samedi, visent à tester la préparation au combat de près de 12.500 soldats stationnés dans le district militaire sud, a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense. La flotte russe de la mer Noire et celle de la mer Caspienne doivent également prendre part aux exercices, aux côtés de l'aviation et des forces aéroportées. Le président russe Vladimir Poutine avait déjà ordonné fin août de vastes manoeuvres militaires dans plusieurs régions russes dont celle incluant la Crimée et la frontière ukrainienne. L'armée russe a multiplié les exercices militaires de grande ampleur sur tout son territoire depuis le début de la crise dans ses relations avec les Occidentaux à cause de la crise ukrainienne.