YÉMEN SÉCURITÉ Un drone tue sept membres présumés d'Al Qaîda

Sept membres présumés d'Al Qaîda ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque de drone, probablement américain, contre une habitation de la province de Marib, à l'est de Sanaa, a annoncé un responsable des services de sécurité yéménites. Les sept hommes se trouvaient, au moment de l'attaque lancée par «un drone probablement américain», dans une habitation appartenant à l'un d'entre eux dans la localité d'Al-Wadi, de la province de Marib, a-t-il précisé. Ils appartiennent tous à la tribu de Waïla, originaire de Sadaa, dans le nord du Yémen, a ajouté ce responsable. Les attaques contre les jihadistes d'Al Qaîda n'ont pas cessé au Yémen en dépit de la guerre qui oppose les troupes du gouvernement aux rebelles chiites Houthis alliés aux partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh. La dernière a coûté la vie à trois membres présumés du groupe le 30 août dans le sud du Yémen. Une semaine avant, sept autres membres présumés d'Al Qaîda avaient péri dans deux attaques de drone dans le Sud. Les Etats-Unis considèrent la branche d'Al Qaîda dans la péninsule Arabique (Aqpa), basée au Yémen, comme la plus dangereuse du réseau extrémiste. Ils sont les seuls à disposer de drones pouvant atteindre des cibles dans la péninsule Arabique. En juillet, après deux frappes aériennes contre des membres d'Al Qaîda, l'armée américaine avait accusé l'organisation jihadiste «de se procurer un abri» au Yémen pour «planifier de futures attaques contre nos alliés ainsi que contre les Etats-Unis et leurs intérêts». Les rebelles Houthis contrôlent la capitale Sanaa et de grandes portions du territoire dans le nord du Yémen où la guerre a fait plus de 6600 morts.