DUBAÏ Des projets pharaoniques malgré la crise

Dubaï a présenté les maquettes de ses grands nouveaux projets à l'ouverture mardi de Cityscape, son Salon annuel de l'immobilier, malgré un marché en baisse.

Des gratte-ciel ultramodernes, un terrain de golf, de luxueuses villas et des manoirs prévus dans de nouvelles vastes cités sont proposés au salon, devenu le lieu de lancement des mégaprojets de l'Emirat du Golfe. La pièce maîtresse du salon est Jumeirah Central, un nouveau quartier comprenant résidences, bureaux, hôtels et un centre commercial, prévu sur Cheikh Zayed Road, la plus grande artère de la Cité-Etat. Son promoteur est Dubai Holding, qui a déjà réalisé certains des plus prestigieux projets de Dubaï. Emaar South est une autre cité révélée à la veille de Cityscape par Emaar Properties, la compagnie qui a construit Burj Khalifa, la plus haute tour au monde, et d'autres projets phares de Dubaï.