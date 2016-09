ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 SEPTEMBRE Un bureau de vote pour les Russes d'Algérie

Dans le cadre de la campagne pour les élections des députés de la chambre basse du parlement de la fédération de Russie, le 16 septembre prochain, un bureau de vote sera ouvert pour les citoyens russes résidents en Algérie. Le bureau sera ouvert de 8h du matin à 20h au niveau de la section consulaire de l'ambassade de Russie en Algérie.

Prévue en décembre, ces élections ont été avancées à septembre. En effet, le président russe Vladimir Poutine a promulgué une loi prévoyant que les élections législatives prévues dans le pays soient avancées de décembre à septembre 2016, a annoncé hier le service de presse du Kremlin.

Ces élections ont lieu tous les cinq ans et sont organisées traditionnellement le premier dimanche de décembre. Elles se tiendront cette fois-ci le troisième dimanche de septembre 2016, soit le 18 du mois, selon un communiqué du service de presse. La loi a été adoptée le 3 juillet par les députés de la Douma d'Etat (chambre basse) et approuvée le 8 juillet par les sénateurs du Conseil de la Fédération (chambre haute). Du faite, le budget 2017, qui doit être voté en septembre 2016, sera adopté par les députés qui participeront à sa mise en oeuvre et non pas par l'assemblée précédente, selon le président de la Douma, Sergueï Narychkine. «Je trouve raisonnable (...) que le nouveau budget soit adopté par les députés qui seront responsables de sa mise en oeuvre et qui pourront le contrôler», avait-il déclaré peu avant le vote de la loi à la Douma. Les élections locales et municipales, organisées traditionnellement le deuxième dimanche de septembre, auront également lieu le 18 septembre 2016, à titre exceptionnel.