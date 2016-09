ETATS-UNIS-PHILIPPINES Obama annule sa rencontre avec Duterte

Le président américain, Barack Obama, a annulé une rencontre prévue hier avec son homologue philippin Rodrigo Duterte, a annoncé la Maison-Blanche après les insultes prononcées par ce dernier à l'encontre du président américain. «Le président Obama n'aura pas de rencontre bilatérale avec le président Duterte», a indiqué Ned Price, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, en marge du sommet de l'Asean (Association des Nations d'Asie du Sud-Est) à Vientiane, au Laos. L'exécutif américain a précisé que M. Obama rencontrerait à la place la présidente sud-coréenne, Park Geun-Hye. Evoquant les remarques que risquait de lui faire M. Obama sur les droits de l'Homme, notamment à propos des méthodes utilisées dans la lutte contre le trafic de drogue, Rodrigo Duterte a insulté lundi son homologue américain. Interrogé sur ces insultes lors d'une conférence de presse à l'issue du G20 en Chine, M.Obama avait laissé entendre qu'il pourrait annuler sa première rencontre bilatérale avec le président philippin. «Je veux toujours m'assurer, si j'ai une rencontre prévue, que cela va être vraiment productif», avait-il déclaré. Depuis son accession au pouvoir en mai, Rodrigo Duterte a multiplié les insultes notamment contre l'ambassadeur américain, menaçant de quitter l'ONU et de rompre avec Washington et Canberra. Il s'est attiré les critiques des Nations unies et du département d'Etat pour avoir engagé ses concitoyens à tuer eux-mêmes les toxicomanes et dealers afin d'éradiquer le fléau de la drogue dans ce pays. Ces exécutions extrajudiciaires ont déjà fait officiellement près de 2000 morts.