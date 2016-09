NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN Kim Jong-Un veut renforcer son arsenal

Le leader nord-coréen Kim Jong-Un a appelé l'armée à poursuivre le développement de l'arsenal nucléaire du pays après la dernière série de tirs de missiles balistiques lundi, a rapporté hier l'agence de presse officielle KCNA. «Il a souligné la nécessité de continuer dans la lignée de ces réalisations miraculeuses en renforçant la force nucléaire, pas après pas, en cette année historique», a indiqué l'agence. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait hier après le lancement lundi par la Corée du Nord de trois missiles balistiques au large de sa côte orientale, nouvelle démonstration de force pendant la réunion du G20 en Chine. Ces consultations, demandées par les Etats-Unis et le Japon, membres du Conseil de sécurité, étaient prévues à partir de 11h30 locales (15h30 GMT) à New York. Selon la Corée du Sud, les missiles ont été lancés par Pyongyang vers 3h00 GMT lundi du comté de Hwangju, dans l'ouest de la Corée du Nord, et se sont abîmés en mer du Japon - ou mer Orientale - moins de 15 jours après le tir d'un projectile par un sous-marin nord-coréen. «Il s'agirait de missiles Rodong d'une portée de 1 000 kilomètres, qui ont été tirés sans que le Japon soit averti», a déclaré un porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué. D'après Tokyo, les projectiles ont parcouru un millier de kilomètres avant de tomber à l'intérieur de la Zone économique exclusive (ZEE) japonaise. Depuis la ville chinoise de Hangzhou où se tenait le sommet du G20, un haut responsable américain a dénoncé des tirs dangereux (qui) représentent «une menace pour l'aviation civile et le commerce maritime» dans la région. «Notre engagement à défendre nos alliés face à ces menaces reste inébranlable», a rappelé pour sa part John Kirby, porte-parole du département d'Etat, dénonçant des«lancements qui sont devenus bien trop fréquents ces derniers mois». Le ministère japonais de la Défense a lui exprimé «sa profonde préoccupation» face à ces tirs de missiles «qui constituent une menace grave pour la sécurité nationale du Japon», selon un communiqué. Depuis son quatrième essai nucléaire en janvier, suivi en février par un tir de fusée généralement considéré comme un essai balistique déguisé, la Corée du Nord multiplie les lancements de missiles. La dernière fois, il s'agissait d'un engin tiré le 24 août à partir d'un sous-marin (SLBM).