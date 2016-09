TURQUIE-ALLIANCE ATLANTIQUE Le secrétaire général de l'Otan à Ankara

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, effectuera demain et vendredi une visite officielle en Turquie, pour la première fois depuis le putsch avorté du 15 juillet qui a eu pour conséquence de refroidir les relations entre Ankara et les Occidentaux. Dans ce pays membre de l'Alliance, M.Stoltenberg s'entretiendra notamment avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, son Premier ministre Binali Yildirim, ainsi que les ministres turcs des Affaires étrangères et de la Défense, précise l'Otan dans un communiqué.