IRAN - ARABIE SAOUDITE L'autre guerre froide

Par Chaabane BENSACI -

Manifestation à Téhéran lors de l'exécution de cheikh Nirm Baqr Enimr

C'est la toute première fois que les fidèles iraniens se trouvent privés du Hadj et leur vif mécontentement a conduit l'ayatollah Khamenei à remettre en cause, une nouvelle fois, la gestion des Lieux saints de l'islam par l'Arabie saoudite.

Conséquence directe des affrontements armés sur plusieurs champs de bataille en Irak, en Syrie et au Yémen, notamment, le duel entre l'Iran et l'Arabie saoudite a atteint des proportions inégalées. Depuis hier, des propos virulents sont échangés de part et d'autres et l'acrimonie ne semble pas près de s'apaiser, avec le déroulement du Hadj qui est l'une des causes principales de la vindicte. Ainsi, le président iranien Hassan Rohani est monté au créneau pour demander à l'ensemble des pays musulmans de s'unir pour «punir» l'Arabie saoudite pour ses «crimes», une envolée unique en son genre depuis au moins deux décennies. «Les pays de la région et le monde islamique doivent coordonner leurs actions pour régler les problèmes et punir le gouvernement saoudien», a-t-il martelé en soulignant que «si le problème avec le gouvernement saoudien se limitait au Hadj, on aurait peut-être trouvé une solution. Mais malheureusement ce gouvernement (saoudien), avec les crimes qu'il commet dans la région et son soutien au terrorisme, verse le sang des musulmans en Irak, en Syrie, au Yémen».

Des propos qui répondent aux attaques des monarchies arabes sunnites du Golfe, conduites par l'Arabie saoudite qui reproche aux dirigeants iraniens de chercher à «politiser» le pèlerinage annuel de La Mecque. Les propos «inappropriés et offensants» du guide suprême Ali Khamenei sont «une claire incitation et une tentative désespérée de politiser le rite» du Hadj, a ainsi dénoncé le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Abdellatif Zayani, dans un communiqué, l'organisation regroupant l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et le sultanat d'Oman.

Sans doute, la polémique a-t-elle pris une tournure exacerbée du fait que les iraniens n'ont pu cette année prendre part au pèlerinage à La Mecque, leurs exigences ayant été rejetées par Riyadh qui a rompu les relations diplomatiques avec l'Iran au lendemain de l'exécution controversé d'un dignitaire religieux chiite en Irak. C'est la toute première fois que les fidèles iraniens se trouvent privés du Hadj et leur vif mécontentement a conduit lundi dernier l'ayatollah Khamenei à remettre en cause la gestion des Lieux saints de l'islam par l'Arabie saoudite. Une revendication qui n'est pas nouvelle, à vrai dire, et pour laquelle plusieurs pays musulmans estiment nécessaire un débat dans le cadre de l'Organisation de la conférence islamique (OCI). La crise résulte de l'incapacité des deux pays à trouver un accord sur la participation des Iraniens au pèlerinage qui commence samedi en Arabie saoudite, un an après la tragédie durant laquelle 2300 pèlerins dont plus de 450 Iraniens ont trouvé la mort dans une bousculade.

La riposte des Saoudiens n'a pas été faite dans la dentelle et le grand mufti saoudien, cheikh Abdel Aziz al-Cheikh, a prononcé l'excommunication en affirmant que les Iraniens «ne sont pas des musulmans». Une bulle extra- islamique qui a fait exploser le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif qui reconnaît qu' «il n'y a effectivement aucune ressemblance entre l'islam des Iraniens (...) et celui de l'extrémisme fanatique que prêchent les (dirigeants) saoudiens».

La guerre des mots entre l'Iran et l'Arabie saoudite a culminé avec l'homélie du guide suprême iranien Ali Khamenei qui a qualifié la famille royale saoudienne de «maudite et maléfique», «ne méritant pas de gérer les Lieux saints» de l'islam.

Mais par-delà les désaccords sur le Hadj, Iran et Arabie saoudite rivalisent politiquement mais aussi militairement sur plusieurs fronts dans la région. Ceci explique cela et le discours devant les familles des pèlerins iraniens morts dans la bousculade de Mina, près de la Mecque, en 2015, de l'ayatollah Khamenei est davantage un message selon lequel «l'Iran ne pardonnera pas» qu'une diatribe circonstancielle.

«Le régime effronté saoudien verse le sang des musulmans au Yémen, en Syrie, en Irak et à Bahreïn avec le soutien des Etats-Unis (...) qui sont par conséquent complices des crimes saoudiens», insiste-t-il, rejoignant le président iranien Hassan Rohani pour qui le «problème avec le gouvernement saoudien dépasse le Hadj».

La guerre des mots a de ce fait transcendé le cadre politique pour se muer en une guerre autour de la religion, un domaine hautement sensible dans la région moyen-orientale caractérisée par un différend confessionnel séculaire entre les chiites et le wahhabisme. Depuis les affrontements de La Mecque en 1987 ayant fait 402 morts dont 275 iraniens selon Riyadh à l'invasion de l'Irak en 2003 durant laquelle le régime de Baghdad a basculé au profit des chiites, jusqu'à la guerre en Syrie et au Yémen où l'Arabie saoudite est profondément enlisée, sans compter son intervention au Bahrein en 2011; les tensions ont atteint leur paroxysme et rendent de plus en plus précaire l'équilibre instable de cette région où beaucoup d'intérêts mondiaux se télescopent.