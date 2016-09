ESSAI NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN "Ferme opposition" de la Chine

La Chine a fait part hier de sa «ferme» opposition à l'essai nucléaire déclenché en début de journée par son allié nord-coréen, le cinquième et plus puissant mené à ce jour selon la Corée du Sud. «Aujourd'hui, la RPDC (Corée du Nord) a de nouveau procédé à un essai nucléaire en dépit de l'opposition générale de la communauté internationale, essai auquel le gouvernement chinois s'oppose fermement», a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. «Nous appelons énergiquement la RPDC à honorer ses engagements en matière de dénucléarisation, à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en la matière et à s'abstenir de toute action susceptible de détériorer la situation», a ajouté le ministère. Le texte appelle à résoudre le différend via les pourparlers à six, un processus qui s'est enlisé depuis longtemps entre les deux Corées, la Russie, la Chine, le Japon et les Etats-Unis. La Corée du Nord a déclaré que son cinquième essai nucléaire avait confirmé sa capacité à monter une ogive nucléaire sur un missile. En mars, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un avait affirmé que son pays avait réussi à miniaturiser une tête thermonucléaire pouvant équiper un missile balistique. L'explosion s'est produite le jour même de l'anniversaire de la fondation de la Corée du Nord en 1948. Selon Séoul, c'est le plus puissant essai nucléaire de Pyongyang à ce jour. «Cette explosion de 10 kilotonnes était presque deux fois plus puissante que le quatrième essai nucléaire et légèrement moins que le bombardement d'Hiroshima, qui avait été mesuré à 15 kilotonnes environ», a expliqué Kim Nam-Wook, de l'agence météorologique sud-coréenne. Le dernier essai nucléaire nord-coréen en date a eu lieu en janvier. Pyongyang avait alors annoncé avoir réussi son premier essai de bombe à hydrogène, bien plus puissante que la bombe atomique ordinaire. Le troisième essai nucléaire nord-coréen, en février 2013, était jusqu'alors considéré comme le plus puissant, dégageant une énergie estimée entre six et neuf kilotonnes.