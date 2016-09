MÊME APRÈS LA FIN DU «CALIFAT» L'EI restera la menace terroriste "dominante"

Le groupe terroriste «Etat islamique» (IE/Daesh) restera la menace terroriste «dominante» pour les Etats-Unis, même après la fin de son soi-disant «califat» en Irak et en Syrie, a estimé jeudi le directeur du FBI James Comey. Le patron de la police fédérale américaine a également insisté sur la nécessité d'une coopération internationale pour surveiller les ex-éléments terroristes. Daesh a perdu une partie des territoires qu'il avait conquis dans ces deux pays, et la coalition internationale menée par les Etats-Unis espère le déloger prochainement de ses bastions de Mossoul en Irak et de Raqqa en Syrie. L'EI va être «broyé» en Irak et en Syrie mais «des centaines de tueurs endurcis qui ne vont pas mourir sur le champ de bataille vont se déverser» ailleurs pour essayer d'y «porter le combat», a déclaré M. Comey, lors d'une conférence sur le renseignement dans la capitale fédérale Washington. «La menace qui, je crois, va dominer les cinq prochaines années pour le FBI sera l'impact de l'écrasement du califat», a-t-il souligné.

M.Comey a souhaité un renforcement des échanges d'informations entre les services de renseignement du monde entier concernant les ex-terroristes ayant quitté l'Irak et la Syrie. «Aider nos partenaires européens à mieux partager leurs informations entre eux et avec nous est d'une importance critique», a-t-il estimé. Le directeur du FBI a une fois de plus regretté que les nouveaux outils de cryptage inviolables mis au point par les géants d'internet rendent plus difficile le suivi des terroristes. «Nous sommes dans le noir, nous ne pouvons pas voir ces gens et la manière dont ils communiquent», a-t-il déclaré, soulignant que le FBI devait mobiliser des moyens humains pour compenser l'impossibilité d'intercepter les communications.