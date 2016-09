PAR «SOLIDARITÉ» AVEC LA TUNISIE Baisse de la rémunération des ministres

Le nouveau Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, a décidé de diminuer les rémunérations de l'ensemble des ministres par «solidarité avec la Tunisie», dont l'économie est en difficulté, a annoncé le gouvernement hier. Cette baisse «des primes et privilèges» et de la quantité de carburant allouée équivaut à 1.000 dinars par mois - 400 euros - pour chaque ministre et secrétaire d'Etat (une quarantaine en tout), a indiqué l'exécutif dans un communiqué. Cette mesure a été approuvée par l'ensemble du cabinet «dans le cadre de la solidarité des membres du gouvernement d'union nationale avec la Tunisie», poursuit-il. Cette baisse des rémunérations doit entrer en vigueur «immédiatement» et concernera aussi M. Chahed, a précisé l'un de ses proches, cité par l'AFP. Le nouveau gouvernement a pris ses fonctions fin août. Son chef a appelé à la mobilisation et prédit des «sacrifices» à venir face aux lourds défis économiques et sociaux du pays, en difficulté depuis la révolution qui a emporté le régime de Zine El Abidine Ben Ali en 2011. Le taux de chômage reste très élevé, plus de 15%, surtout chez les jeunes, et la croissance n'a été que de 0,8% en 2015. «Si rien ne change d'ici 2017, nous procèderons à une politique d'austérité», a prévenu

M. Chahed. Plus jeune chef de gouvernement tunisien depuis l'indépendance en 1956, il a aussi indiqué devant le Parlement que ses ministres publieraient une déclaration de patrimoine. Selon une source proche de M. Chahed, cette publication doit intervenir en milieu de semaine prochaine.