SELON LE PATRON DE L'OTAN Une Turquie forte "essentielle" pour la stabilité régionale

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a salué jeudi à Ankara le courage du peuple turc pour faire échouer la tentative de coup d'Etat de la mi-juillet, qu'il a qualifiée d'«attaque contre la démocratie», et a souligné que le maintien d'une Turquie forte était «essentiel». «Toute attaque contre la démocratie, dans tout pays, quel qu'il soit, est une attaque au fondement même de notre alliance», a dit M. Stoltenberg dans un communiqué à l'issue d'une entrevue avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. «Une Turquie forte et démocratique est essentielle pour la stabilité et la sécurité de l'Europe et de la région», a-t-il ajouté. M. Stoltenberg est en visite officielle en Turquie jusqu'à hier, pour la première fois depuis le putsch avorté du 15 juillet. Le président Erdogan a critiqué à plusieurs reprises le manque de soutien de l'Occident à son gouvernement après ce putsch raté qu'il impute au prédicateur Fethullah Gülen, en exil aux Etats-Unis, qui nie pour sa part toute implication. L'Otan a condamné le coup d'Etat manqué mais reste prudente concernant les purges dans l'armée et l'administration qui ont suivi. Hier, Jens Stoltenberg devait rencontrer le Premier ministre Binali Yildirim ainsi que les ministres turcs de la Défense et des Affaires étrangères.