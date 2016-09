AVANT L'ASSAUT DE L'ARMÉE IRAKIENNE SUR MOSSOUL Plus de 400 militaires américains en renfort

Plus de 400 militaires américains supplémentaires ont été déployés ces derniers jours en Irak tandis que les forces locales préparent une offensive sur Mossoul, a fait savoir jeudi un porte-parole de la coalition internationale anti-jihadistes en Irak et en Syrie. Selon le colonel John Dorrian, le nombre de soldats américains stationnés en Irak est passé d'environ 4000 il y a une semaine à 4460 aujourd'hui. Une hausse des effectifs qui avait été autorisée plus tôt dans l'année. Le porte-parole de la coalition qui lutte contre le groupe Etat islamique (EI) depuis deux ans en Irak et en Syrie, n'a pas précisé la mission de ces renforts. Mais ils arrivent tandis que les forces de sécurité irakiennes continuent de «mettre en forme les opérations» autour de Mossoul, deuxième ville d'Irak et dernière place forte de l'EI dans ce pays. Les Etats-Unis dirigent une coalition internationale qui mène des frappes aériennes sur les positions jihadistes en Irak et déploie des centaines de conseillers militaires dans ce pays, chargés de former et d'aider les forces gouvernementales. Le lieutenant général Stephen Townsend, nouveau commandant de la coalition internationale, a indiqué mercredi soir au Wall Street Journal que l'offensive pourrait être lancée d'ici un mois. Le colonel Dorrian s'est montré plus prudent, en relevant jeudi qu'il appartenait aux Irakiens de déterminer le calendrier. Le général américain Joe Votel, chef du commandement militaire américain au Moyen-Orient, avait estimé la semaine dernière que le dernier fief de l'EI en Irak pouvait être repris d'ici la fin de l'année 2016. Avant d'être capturée par les jihadistes en juin 2014, Mossoul abritait environ deux millions d'habitants. Les Nations unies ont estimé qu'il pourrait rester actuellement jusqu'à un million de civils dans la ville.

Le colonel Dorrian a précisé que, selon les estimations, entre 3000 et 4000 combattants de l'EI se trouvent à Mossoul.