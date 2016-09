NUCLÉAIRE IRANIEN Deux nouveaux réacteurs en construction

L'Iran et la Russie ont entamé hier la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires sur le site de la centrale de Bouchehr, sur la côte iranienne du Golfe (sud), a annoncé une source officielle. Mahmoud Jafari, responsable du projet à la centrale nucléaire de Bouchehr, a précisé que les travaux de construction de ces deux réacteurs d'une capacité de 1 000 megawatts chacun, dureront dix ans et coûteront 10 milliards de dollars. Quand les réacteurs «seront opérationnels, nous économiserons 11 millions de barils de pétrole par an et nous empêcherons l'émission de 7 millions de tonnes de gaz à effet de serre», a-t-il affirmé. Quelque 8.000 travailleurs participent aux travaux menés par l'agence fédérale de l'énergie atomique russe Rosatom avec l'entreprise iranienne de développement et de production nucléaire NPPD. Un tiers de l'équipement sera fourni par l'Iran, selon l'agence de presse de la télévision d'Etat Irib. La République islamique d'Iran cherche à réduire sa dépendance au pétrole et au gaz dont elle est l'un des principaux producteurs mondiaux, en prévoyant de construire dans l'avenir une vingtaine de réacteurs, dont neuf en collaboration de la Russie. L'Iran ne possède pour l'instant qu'un seul réacteur nucléaire de 1000 megawatts sur le site de la centrale de Bouchehr, en service depuis 2011 et construit par la Russie.