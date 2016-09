TERRORISME EN FRANCE Près de 300 personnes arrêtées depuis janvier

Près de 300 personnes ont été arrêtées en France depuis janvier pour leurs liens avec «des filières terroristes», a déclaré hier le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, louant les «résultats» obtenus par ses services face à la menace jihadiste. Deux jours après l'arrestation d'un commando de femmes jihadistes qui, selon les autorités, préparaient un nouvel attentat contre la France, le ministre a fait état de l'arrestation de «293 individus, engagés dans des filières terroristes, depuis le début de l'année». «C'est autant de filières démantelées, c'est autant d'attentats évités», a-t-il dit, en marge d'un déplacement à Châteauroux (centre), sans préciser si ces interpellations avaient débouché sur des inculpations, des emprisonnements ou des remises en liberté. «Nous sommes dans une action extrêmement intense, de chaque instant pour protéger les Français et nous obtenons des résultats», a encore plaidé le ministre, alors que les mesures prises pour répondre à la menace jihadiste sont au coeur de la campagne pour la présidentielle du printemps 2017. A moins de huit mois du scrutin, une partie de l'opposition de droite et l'extrême droite accusent le gouvernement socialiste d'être trop faible sur les questions de sécurité et prônent des modifications du droit pour, par exemple, interner sans jugement les personnes radicalisées. Jeudi, le président François Hollande, qui n'a pas encore officiellement dit s'il briguerait un nouveau mandat mais semble s'y préparer, a défendu son bilan en matière sécuritaire tout en se posant en garant de l'Etat de droit. La France a subi depuis janvier 2015 une série d'attaques meurtrières, dont la plupart revendiquées par le groupe Etat islamique (EI), qui ont coûté la vie à près de 240 personnes et fait plusieurs centaines de blessés.