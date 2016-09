VIOLENCES EN IRAK 13 morts dans un attentat à Baghdad

Deux attentats à la bombe devant un centre commercial ont fait au moins 13 morts tard vendredi soir dans la capitale irakienne, et ont été revendiqués par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Une explosion a été causée par une charge placée dans une voiture et une autre par un véhicule chargé d'explosifs conduit par un kamikaze, a indiqué un colonel de police. Selon un dernier bilan de sources médicale et sécuritaire, au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 30 autres blessées. Les magasins étaient probablement restés ouverts tard le soir pour ce weekend précédant l'Aïd El Adha, mais il n'y a pas eu de victimes à l'intérieur du centre commercial, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur Saad Maan. Le centre commercial al-Nakheel a ouvert l'année dernière dans la rue de la Palestine en plein centre de la capitale irakienne et compte l'un des cinémas les plus populaires de Baghdad. En juillet, le quartier de Karrada où il se trouve avait été meurtri par un très violent attentat au camion piégé revendiqué par l'EI qui avait tué plus de 300 personnes, en faisant la pire attaque recensée à Baghdad. Le 6 septembre, au moins sept personnes ont également été tuées dans un attentat dans le même quartier. Dans un communiqué sur internet, l'EI a affirmé que les attaques visaient des chiites et qu'elles avaient été menées par deux kamikazes irakiens du groupe, dont l'un était originaire de Falloujah, une ville à l'ouest de Baghdad reprise par l'armée irakienne à l'EI en juin dernier. Malgré ses revers sur le terrain, le groupe jihadiste a continué à commettre des attentats sanglants visant notamment la communauté chiite, majoritaire en Irak, qu'il considère comme hérétique.