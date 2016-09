SYRIE Lavrov et Kerry trouvent un accord pour une trêve

Par Chaabane BENSACI -

John Kerry et Serguei Lavrov à Genève

C'est probablement du fait de leur entente «complice» que l'accord, encore qu'imparfait, a été scellé au moment où plus personne n'y croyait vraiment, surtout que l'entrevue de Hangzhou entre les présidents Poutine et Obama a laissé la question pendante.

Après la douche froide durant le sommet du G20 à Hangzhou, au cours duquel ni les pourparlers entre les délégations conduites respectivement par Lavrov et Kerry ni les entretiens en tête-à-tête Poutine - Obama n'ont permis d'aboutir, voilà qu'au terme des deux jours de discussions à Genève, le ministre russe des AE et le secrétaire d'Etat américain ont annoncé, dans la soirée du vendredi, un plan pour une trêve en Syrie dès le premier jour de l'Aïd El Adha. Tout un symbole.

«Les Etats-Unis et la Russie annoncent un plan qui, nous l'espérons, permettra de réduire la violence» et d'ouvrir la voie «à une paix négociée et à une transition politique en Syrie», a déclaré M.Kerry. Le plan négocié par les deux superpuissances «permet de mettre en place une coordination efficace pour lutter contre le terrorisme, avant tout à Alep, et permet de renforcer le cessez-le-feu. Tout cela crée les conditions pour un retour au processus politique», a détaillé M.Lavrov.

Prudentes, les deux parties, qui demeurent opposées sur plusieurs sujets essentiels comme le sort du président Bachar al Assad ou la classification des factions armées qui combattent l'armée syrienne ont conditionné à la durée de cette trêve, concluante si elle résiste une semaine, la coopération dans la lutte contre Daesh réclamée par Moscou depuis plus d'une année.

«Les Etats-Unis acceptent de faire un pas supplémentaire car nous pensons que la Russie et mon collègue Sergueï Lavrov ont la capacité de faire pression sur le régime du président syrien Assad pour mettre fin à ce conflit et venir à la table des négociations», a indiqué le chef de la diplomatie américaine. On le devine, l'obsession des Etats-Unis pour forcer la décision en faveur de l'opposition syrienne dans laquelle s'engouffrent pêle-mêle divers groupes terroristes comme Al Nosra reste entière. C'est précisément ce que redoute Moscou qui voudrait clarifier la donne.

Et c'est pourquoi M.Lavrov a émis quelque réserve sur la réussite à 100% de ce nouveau plan, se souvenant de la précédente initiative, en février dernier, qui a duré le temps d'un soupir bien qu'elle ait été approuvée par l'ONU dont les efforts en la matière sont demeurés vains.

M.Lavrov a précisé que, dans ce nouveau plan, il est prévu la création d'un «centre conjoint» pour coordonner les frappes contre Daesh, centre «dans lequel des militaires et des représentants des ser-vices secrets russes et américains s'occuperont des questions pratiques: distinguer les terroristes de l'opposition modérée et différencier l'opposition modérée des terroristes». Autant dire qu'il reste encore du pain sur la planche car c'est le point d'achoppement majeur des négociations depuis des mois et des mois. A cela s'ajoute la réserve de Moscou sur la «nécessité de respecter l'Etat syrien» et, implicitement, les choix de son modèle et de sa direction politiques. Et là encore, les approches américaines sont aux antipodes de celles des Russes.

Mais ni Kerry ni Lavrov n'ont voulu bouder leur plaisir, conscients d'être attendus par la communauté internationale tout entière, lassée du calvaire qui dure depuis le déclenchement du printemps arabe dont les dégâts sont incommensurables pour les peuples de la région. C'est probablement du fait de leur entente «complice» que l'accord, encore qu'imparfait, a été scellé au moment où plus personne n'y croyait vraiment, surtout que l'entrevue de Hangzhou entre les présidents Vladimir Poutine et Barack Obama n'avait pas fait long feu sur la question.

La Turquie, inquiète des derniers développements à Alep et sur sa frontière avec la Syrie où les Kurdes du YPG combattent avec le soutien de la coalition internationale et des membres des forces spéciales américaines dans l'espoir d'y bâtir un Etat sinon indépendant du moins autonome, a salué l'accord qui représente un certain répit, après qu'elle ait elle aussi envoyé des chars dans la région. Officiellement, tout le monde prétend combattre Daesh, mais en réalité les bras de fer sont aussi multiples que complexes. Ankara se félicite donc de cet accord, mais elle est bien la seule. Ni l'opposition syrienne, à travers un Haut Comité des négociations circonspect, ni les monarchies du Golfe ne voient le processus d'un oeil favorable, dès lors que leur objectif majeur n'est pas atteint...