HILLARY CLINTON SOUFFRANTE, SE REPOSE Obama fait campagne pour elle

La candidate démocrate, Hillary Clinton, a eu un malaise, lors de la cérémonie d'hommages aux victimes du 11 septembre 2001

Son entourage tentait tant bien que mal de rattraper les dégâts d'un week-end noir. Deux incidents ont plongé la campagne de la démocrate dans la panique.

Hillary Clinton, soignée pour une pneumonie, reprendra la campagne présidentielle cette semaine, et Barack Obama intervenait hier lors d'un meeting de soutien à la candidate démocrate à Philadelphie. Mme Clinton, en tête des sondages, va devoir prouver aux Américains qu'elle n'a pas perdu la vigueur requise pour battre le candidat républicain Donald Trump en novembre et assumer les fonctions de présidente. Pour le moment, elle se repose chez elle à Chappaqua, près de New York, ayant annulé ses déplacements de lundi et hier en Californie, et d'aujourd'hui dans le Nevada, de l'autre côté des Etats-Unis. «Je vais beaucoup mieux», a-t-elle déclaré lundi soir sur CNN. Son entourage tentait tant bien que mal de rattraper les dégâts d'un week-end noir. Deux incidents ont plongé la campagne de la démocrate dans la panique. Le premier, vendredi soir, a pris la forme d'un discours d'Hillary Clinton, déjà malade secrètement de pneumonie, dans lequel elle a qualifié la moitié des électeurs de Donald Trump de «pitoyables», «racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes». Des paroles regrettées le lendemain. Les républicains et partisans de Donald Trump ont immédiatement repris la petite phrase pour accuser de condescendance l'ancienne secrétaire d'Etat. «Tandis qu'Hillary Clinton vit sa vie derrière de hauts murs et protégée par des gardes du corps, elle raille et méprise les Américains qui travaillent dur et ne cherchent qu'à obtenir une fraction de la sécurité dont bénéficient nos politiciens», a déclaré Donald Trump à Baltimore lundi. Le second incident concerne son malaise, pour cause de déshydratation, dimanche matin à New York lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001. La candidate a déclaré sur CNN par téléphone lundi soir qu'elle ne s'était pas évanouie mais qu'elle avait été prise d'un «vertige» et avait «perdu l'équilibre pendant une minute». «Mais une fois à l'intérieur du véhicule, une fois que j'ai pu m'asseoir, que j'ai pu me rafraîchir, j'ai tout de suite commencé à me sentir mieux», a-t-elle assuré. Un témoin l'a filmée, de dos, perdant l'équilibre, ses jambes semblant se dérober sous elle et incapable de monter à bord de son véhicule sans l'aide de deux gardes du corps. Quelques heures après, elle est apparue tout sourire, assurant qu'elle se sentait bien. C'est la dernière fois qu'elle a été vue en public. Il a fallu plusieurs heures pour que son équipe se résolve à annoncer que la médecin de la candidate avait diagnostiqué une pneumonie deux jours auparavant, vendredi. C'est ce délai qui a relancé les soupçons envers l'ancienne Première dame, qui a toujours vigoureusement protégé sa vie privée, alors que la transparence médicale est attendue pour les candidats à la Maison Blanche, a fortiori aussi âgés que Mme Clinton (68 ans) et M.Trump (70 ans). Afin de marquer le contraste, Donald Trump a d'ailleurs annoncé qu'il publierait cette semaine un nouveau bulletin de santé. Il n'a diffusé à ce jour qu'une lettre vague de son médecin, en décembre. L'équipe de la démocrate a également annoncé que de nouveaux documents médicaux seraient rendus publics cette semaine, prouvant que Mme Clinton ne souffre d'aucun autre problème médical que la pneumonie. La candidate, qui n'est plus contagieuse, a dit sur CNN qu'elle reviendrait faire campagne «d'ici deux jours». Son médecin lui a suggéré vendredi de se reposer cinq jours. Ces documents viseront à contrer les théories du complot et insinuations émanant du camp conservateur. «Il se passe quelque chose», a dit Donald Trump sur Fox News. «C'est le genre de chose (après quoi), si elle vous arrive et que vous êtes une personne active, vous continuez d'avancer», a justifié Mme Clinton sur CNN en s'estimant beaucoup plus transparente que son rival Donald Trump, qui refuse de publier ses déclarations de revenus. Les démocrates volent à la rescousse de la candidate. Le président Obama devait participer hier à une réunion de soutien à Mme Clinton à Philadelphie, et Bill Clinton remplacera son épouse à un événement aujourd'hui à Las Vegas. Lors du meeting de Philadelphie, M.Obama devrait appeler les indécis, et en particulier les jeunes électeurs, à aller voter pour la démocrate, a déclaré son porte-parole Josh Earnest. «Cela a été une caractéristique importante des victoires du président Obama au cours des primaires de 2008 et aussi un facteur décisif de son succès lors de l'élection de 2008 et de sa réélection en 2012 - le fait que les jeunes en particulier ont été vraiment inspirés par sa candidature et par sa présidence», a souligné le porte-parole.