VIOLENCES AU YÉMEN Cinq éléments d'Al Qaïda tués par un drone

Cinq éléments des groupes terroristes Al Qaïda ont été tués dans une attaque de drone dans le centre du Yémen, ont indiqué hier des sources de sécurité. L'attaque menée mardi soir à Radah, ville de la province de Baïda, a visé une voiture à bord de laquelle se trouvaient les éléments d'Al Qaïda présumés, a indiqué un chef tribal. Les attaques contre membres d'Al Qaïda n'ont pas cessé au Yémen en dépit de la guerre qui oppose les troupes du gouvernement aux rebelles Houthis, alliés aux partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Le 6 septembre, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient (Centcom) avait confirmé que 13 membres présumés d'Al Qaïda avaient été tués dans trois frappes aériennes menées en août et début septembre. Les éléments des groupes terroristes «Al Qaïda» et l'organisation autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daesh) ont multiplié ces derniers mois les attentats, notamment à Aden - la grande ville du Sud, déclarée capitale provisoire du Yémen - en dépit de nombreux plans des forces gouvernementales pour sécuriser les zones urbaines sous leur contrôle depuis leur reprise aux Houthis l'an dernier. Le dernier attentat revendiqué par l'EI a coûté la vie, le 29 août, à 71 personnes lorsqu'un kamikaze au volant d'une voiture piégée avait visé de jeunes recrues de l'armée à Aden. Le conflit au Yémen a fait plus de 6 600 morts depuis l'intervention de la coalition arabe, selon l'ONU.