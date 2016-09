UE-DÉFENSE-SÉCURITÉ Juncker plaide pour un Q-G unique

L'Union européenne (UE) doit «s'affirmer davantage» en matière de défense, mettre en commun certaines ressources militaires, et disposer d'»un quartier-général unique», a déclaré hier Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, devant le Parlement européen. «L'Europe doit s'affirmer davantage, c'est particulièrement vrai pour notre politique de défense (...) nous devons, ensemble, prendre en charge la protection de nos intérêts», a affirmé M. Juncker dans son discours annuel sur «l'état de l'Union». Il a indiqué qu'«au cours des 10 dernières années, nous avons participé à plus de 30 missions militaires et civiles de l'UE. Mais sans structure permanente, nous ne pouvons pas agir de manière efficace. Il faudra que nous nous dotions d'un quartier-général unique au sein de l'Union européenne», a-t-il ajouté. «Nous devons également nous orienter vers des ressources militaires communes, qui dans certains cas relèveront de l'Union en plein complémentarité avec l'Otan», a-t-il souligné.

M.Juncker a par ailleurs défendu l'action de la Commission et de l'UE ces derniers mois pour protéger les frontières extérieures de l'Europe, ébranlées par l'afflux migratoire, «mais il y a encore du travail». «Nous devons savoir quels individus franchissent nos frontières, c'est pourquoi nous défendrons nos frontières avec l'aide de la nouvelle agence de gardes-frontières et de gardes-côtes européens», qui vient d'être créée pour remplacer l'agence Frontex en la renforçant. Frontex dispose déjà de plus de 600 agents postés en Grèce aux frontières avec la Turquie et de 100 agents postés en Bulgarie, a-t-il indiqué. «Je veux voir le déploiement dès le mois d'octobre d'au moins 200 gardes-frontières et 50 véhicules supplémentaires aux frontières extérieures de la Bulgarie». De nouvelles modalités de contrôle seront adoptées d'ici la fin de l'année. «D'ici le mois de novembre, nous proposerons un système européen d'informations de voyage, à savoir un système automatisé visant à déterminer qui sera autorisé de voyager à destination de l'Europe», a-t-il conclu.