ATTENTAT CONTRE UNE MOSQUÉE 20 morts au Pakistan

Vingt personnes au moins ont péri lorsqu'un kamikaze a déclenché une charge explosive pendant la prière du vendredi devant une mosquée en zone tribale du nord-ouest du Pakistan ont confirmé des responsables locaux. L'attentat s'est déroulé dans le village de Butmana, dans le district tribal de Mohmand, une zone frontalière de l'Afghanistan où l'armée combat les taliban, selon l'AFP. Le kamikaze a frappé en pleine prière hebdomadaire, «tuant au moins 20 fidèles et en blessant 35 autres», a indiqué un haut responsable des autorités tribales. «Cette zone est éloignée et isolée, et je n'ai pas reçu plus d'information pour le moment», a-t-il indiqué. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué, mais les taliban pakistanais prennent régulièrement pour cible des lieux peu protégés, comme les tribunaux, écoles ou lieux de culte. L'armée a lancé mi-2014 une offensive visant à éradiquer les bases-arrières de la myriade de groupes islamistes armés opérant dans les zones tribales, alimentant une insurrection qui a coûté la vie à des milliers de civils depuis 2004. L'opération militaire a été intensifiée après l'assaut fin 2014 d'un commando taliban sur une école gérée par l'armée à Peshawar, le pire attentat de l'histoire du Pakistan qui avait fait au moins 150 morts. Pour rappel, un attentat suicide visant des chrétiens a fait 75 morts le week-end de Pâques à Lahore (centre), et un autre visant des avocats a fait 73 morts le 8 août à Quetta (sud-ouest)