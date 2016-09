EXPANSION DES COLONIES ISRAÉLIENNES EN PALESTINE Le Royaume-Uni exprime son inquiétude à l'ONU

Le Royaume-Uni a exprimé son inquiétude, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, quant à la politique expansion-niste d'Israël en Palestine qui «menace la solution à deux Etats», a indiqué hier le ministère britannique des Affaires étrangères.

Le Foreign Office a souligné que l'ambassadeur britannique, représentant permanent auprès de l'Organisation des Nations unies, Matthew Rycroft,a exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le processus de paix au Moyen-Orient, jeudi dernier, son inquiétude face à l'extension des colonies israéliennes sur les territoires palestiniens.

M.Rycroft a affirmé que «l'accélération inquiétante de certaines politiques israéliennes en Cisjordanie, depuis la sortie du rapport de quartet, érodent la viabilité de la solution à deux états».

«Loin d'arrêter l'expansion des colonies, comme l'a recommandé le quartet, nous avons vu Israël pousser des plans à terme pour plus de 1 500 unités de logements et continuer de démolir des structures palestiniennes», s'est-il indigné. Pour illustrer ses propos, il a indiqué qu'en 2016 seulement, 800 logements appartenant à des Palestiniens avaient été détruits et 1 000 Palestiniens déplacés, dont plus de 500 enfants. Il a rappelé que le ministre britannique pour le Moyen-Orient, Tobias Ellwood, avait attiré l'attention, plus tôt ce mois, sur ces politiques israéliennes qui «montrent clairement la réalité sur l'engagement d'Israël à la solution à deux Etats».

M. Rycroft a encore précisé que les ordres de démolition émis contre le village palestinien de Susiya et l'école de Khan Al Ahmar à El Qods occupé, sont «particulièrement préoccupants».

«De telles mesures auraient un impact humain terrible sur les habitants de Susiya et les enfants de Khan Al Ahmar», a-t-il estimé, se demandant, quel espoir y avait-il pour la solution à deux Etats «lorsque les communautés sont tout simplement retirés de la carte, lorsque des contrats à terme sont littéralement rasés».

Il a réitéré l'appel au Conseil de sécurité pour exhorter Israël à cesser sa politique systématique de l'expansion des colonies, la démolition de structures palestiniennes, et les restrictions sur le développement palestinien. En ce qui concerne Ghaza, M.Rycroft a déclaré que le Royaume-Uni demeurait «extrêmement préoccupé» par la situation «désastreuse en cours» dans la région. Il a souligné que 90% de l'eau de Ghaza est impropre à la consommation, ou même pour un usage agricole et que Ghaza continuait d'avoir les taux de chômage les plus élevés du monde.

Lambassadeur a avisé sur «le risque réel d'un retour au conflit à Ghaza». Il a également appelé les donateurs à honorer tous les engagements qui sont encore «en suspens» depuis la conférence du Caire.