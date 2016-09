MENACE TERRORISTE EN FRANCE Une fausse alerte déclenche une vaste opération policière à Paris

Une intervention menée hier après-midi dans une église du centre de Paris par les forces de l'ordre a permis de conclure à une fausse alerte, alors que des rumeurs de prise d'otages avaient créé l'émoi, sur fond de menaces d'attentats en France. «C'est bien une fausse alerte qui a entraîné l'intervention des forces de l'ordre cet après-midi dans une église de la rue Saint-Denis à Paris», non loin du quartier des Halles (1er arrondissement), a déclaré le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve dans un communiqué. «Les circonstances qui ont mené à cette intervention restent à déterminer avec précision», a-t-il ajouté. L'application pour smartphones «Système d'alerte et d'information des populations» gérée par les autorités françaises avait été «immédiatement déclenchée» en milieu d'après-midi «par précaution», selon le ministre. Cette importante opération des forces de l'ordre et des rumeurs de prise d'otages ont créé pendant plus d'une demi-heure un important émoi, notamment sur les réseaux sociaux. Peu avant le ministre, la préfecture de police de Paris avait annoncé sur Twitter: «Paris 1er - Fin de l'intervention des forces de l'ordre - Levée de doute effectuée, aucun danger à signaler», après avoir auparavant fait état d'une «intervention en cours» et appelé à «éviter le secteur», sans préciser le motif de cette opération. Cette fausse alerte intervient alors que, selon le Premier ministre Manuel Valls, la menace terroriste est «maximale» en France, touchée depuis 2015 par une série d'attentats, qui ont fait 238 morts.