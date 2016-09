VIOLENCES EN TURQUIE Coup de filet contre des membres présumés de l'EI

Une vingtaine de personnes présumées membres du groupe Etat islamique (EI), dont le chef des opérations en Turquie, et soupçonnées de préparer un attentat à Istanbul ont été arrêtées par la police turque, a rapporté hier le journal Haber-Türk. Parmi les interpellés figure Ali al-Aggal, un Syrien connu pour être l'organisateur des attaques survenues en Turquie et attribuées à l'EI. Connu sous le nom de code d'Azzoz, il a été arrêté au cours d'un raid de la police dans la capitale turque.

Vingt-quatre autres personnes, d'origine syrienne ou irakienne, ont quant à elles été interpellées au cours d'une autre opération dans le district de Kucukcekmece, à Istanbul, a précisé le quotidien Haber-Türk. Neuf des suspects sont soupçonnés avoir eu des liens directs avec al-Aggal, qui devait leur envoyer explosifs et munitions en vue de commettre un attentat à Istanbul, selon le quotidien. Les 15 autres suspects sont soupçonnés de vouloir traverser la frontière turque pour rejoindre les zones de combat, est-il indiqué.

La police turque, qui pense avoir mis à jour à Kucukcekmece une «cellule dormante», a saisi de nombreux documents et du matériel informatique supposés appartenir à l'organisation jihadiste, a rapporté le journal.

La Turquie est la cible de nombreuses attaques de l'EI depuis un an.

La dernière en date est survenue au cours d'un mariage en août dans la ville de Gaziantep (sud-est), non loin de la frontière syrienne, faisant 55 morts. Ce vaste coup de filet survient au lendemain de l'arrestation de quatre personnes dans le cadre de l'enquête sur des menaces contre plusieurs ambassades, dont la représentation britannique qui est restée fermée vendredi pour des raisons de sécurité. Après avoir longtemps été soupçonnée de complaisance avec l'EI, la Turquie a mené ces derniers mois plusieurs opérations policières contre des cellules dormantes de l'organisation, et lancé le 24 août une opération militaire pour chasser les jihadistes de sa frontière.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a récemment déclaré que la Turquie et les Etats-Unis avaient mené des discussions sur une opération commune dont l'objectif est d'éradiquer l'EI de Raqqa en Syrie, considérée comme la capitale de l'organisation jihadiste.