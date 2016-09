LIBYE Violents combats contre l'EI à Syrte après deux semaines d'accalmie

Les combats contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) retranchés à Syrte ont repris hier après deux semaines d'accalmie, ont annoncé les forces du gouvernement libyen d'union qui tentent depuis quatre mois de reprendre cette ville.»Nos forces ont visé à l'aide de l'artillerie lourde les sites où se cachent les combattants de Daech» (acronyme arabe de l'EI), a indiqué le centre de presse des forces loyales au gouvernement d'union nationale (GNA). Plusieurs fois annoncée comme imminente, la reprise de l'ex-bastion de l'EI en Libye se heurte à la détermination farouche des derniers jihadistes, désormais acculés dans une petite zone de la ville portuaire située à 450 km à l'est de Tripoli.»Nos forces ont neutralisé deux voitures piégées dans le quartier N.3 avant de se retrouver en première ligne de front», a précisé le texte.»Deux kamikazes qui se trouvaient à bord des véhicules ont tenté, sans succès, d'atteindre nos forces (...) mais ont été stoppés lorsque nos troupes les ont fait exploser», a de son côté affirmé Reda Issa, porte-parole de l'opération militaire lancée le 12 mai par le GNA.»Nos forces sont engagées dans des combats violents contre des combattants de Daech» et «il y a une avancée sur le terrain», a-t-il ajouté. Selon la page Facebook de l'hôpital de campagne de Syrte, trois combattants des forces pro gouvernementales ont été tués dans les affrontements de dimanche. Depuis le début de l'opération pour la reprise de Syrte, les combats ont fait plus de 450 morts et quelque 2.500 blessés parmi les forces du GNA.