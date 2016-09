NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN Pyongyang incite les Etats-Unis à la "prudence"

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho a incité samedi les Etats-Unis à la «prudence» et au «self-control», menaçant d'utiliser l'arme nucléaire contre ce pays, lors du sommet du Mouvement des Non-alignés au Venezuela. «Les Etats-Unis doivent regarder la position stratégique de notre république, qui a rejoint le rang des puissances nucléaires et militaires avec une force impressionnante, et doivent observer prudence et self-contrôle», a déclaré Ri en séance plénière. Le ministre, plus haut représentant nord-coréen sur l'île de Margarita où se tient le sommet, a réitéré que son pays avait une «volonté de fer» et qu'il était «prêt à contre-attaquer après la provocation ennemie». La mise en garde survient après le survol mardi de bombardiers américains dans le ciel sud-coréen, en réaction à un cinquième essai nucléaire par Pyongyang. «Les essais nucléaires que nous avons menés récemment avec succès sont un moyen de faire face aux menaces et aux sanctions des forces hostiles, y compris celles des Etats-Unis», a ajouté Ri, défendant le droit de son pays à l'autodéfense. Les troupes américaines sont présentes en Corée du Sud depuis la guerre de 1950-53, qui a pris fin avec un armistice et non un traité de paix. Environ 28.000 militaires américains sont actuellement déployés sur la péninsule.