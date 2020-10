Au moins 25 membres des forces de sécurité afghanes ont été tués dans une embuscade attribuée aux talibans dans le nord-est de l'Afghanistan, ont annoncé, hier, les autorités locales. «Les combats se poursuivent et il y a aussi beaucoup de victimes chez les talibans», a déclaré Jawad Hejri, porte-parole du gouverneur de la province de Takhar. L'Afghanistan connaît un regain de violence et pour cause au moins 12 civils ont été tués, dimanche, dans l'explosion d'une voiture piégée près du poste de police de Firozkooh relevant de la province de Ghor dans le centre de l'Afghanistan, indique le ministère afghan de l'Intérieur dans un communiqué. Le communiqué fait état de 12 morts civils et d'une centaine d'autres personnes blessées dans l'explosion, sans préciser leur identité. Samedi, trois membres de la police afghane ont trouvé la mort et un autre a été blessé dans l'explosion d'une bombe artisanale, lors du passage d'un véhicule de police dans la province de Parwan, dans l'est de l'Afghanistan.

Par ailleurs, au moins onze femmes ont été tuées, mardi, lors d'une bousculade survenue à proximité du consulat du Pakistan de Jalalabad (est), où des milliers de personnes en quête de visa étaient rassemblées, a-t-on appris auprès de responsables. Dix personnes, deux hommes et huit femmes, ont également été blessées, a indiqué Zaher Adel, le porte-parole de l'hôpital provincial du Nangarhar, dont Jalalabad est la capitale. «Malheureusement, ce matin, des dizaines de milliers de personnes étaient venues dans un stade de football» proche du consulat, dont ils essayaient de sortir, «ce qui a causé ce tragique accident», a déclaré à la presse le porte-parole de la province du Nangarhar, Attaullah Khogyani, qui a de son côté fait état de treize blessés. Les autorités pakistanaises avaient cessé de délivrer des visas pendant sept mois du fait du nouveau coronavirus, ce qui avait créé cette cohue, des habitants de toute la province s'étant rués à Jalalabad afin d'obtenir un visa, a-t-il ajouté.Les autorités locales leur avaient demandé de patienter dans le stade de football. Jalalabad est la capitale de l'Est afghan, située à une centaine de kilomètres de la frontière avec le Pakistan.

Alors que Kaboul accuse Islamabad de soutenir les talibans qui déstabilisent leur régime, ce que le Pakistan nie, plus de deux millions d'Afghans vivent en tant que réfugiés au Pakistan et les voyages d'Afghans de l'autre côté de la frontière sont très fréquents. Les rassemblements mixtes sont interdits dans la culture afghane, ce qui fait que femmes et hommes étaient réunis dans différentes parties du stade de football de Jalalabad. La plupart des victimes étaient âgées, selon Attaullah Khogyani.