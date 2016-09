MANIFESTATION D'OPPOSITION INTERDITE EN RDC Violences mortelles et pillages à Kinshasa

Au moins six personnes ont été tuées hier dans des violences et pillages survenus à Kinshasa avant une manifestation hostile au président congolais Joseph Kabila que les autorités ont ensuite interdite.

«Deux policiers ont été tués» dans l'attaque d'une permanence du parti présidentiel à Limete (centre-ouest de la capitale de la République démocratique du Congo), a déclaré, cité part l'AFP Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. A la suite de ces violences, «on a annulé la manifestation», a-t-il ajouté. Une religieuse catholique a déclaré avoir vu «brûler vif» un policier commis à la garde de cette permanence politique. Du côté de l'opposition, «nous enregistrons plusieurs morts», a déclaré Bruno Tshibala, porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), affirmant avoir vu quatre cadavres «amenés au siège» d'une formation alliée. Réuni autour d'Étienne Tshisekedi, le fondateur de l'UDPS, un «Rassemblement» des principaux partis d'opposition a appelé à manifester hier dans tout le Congo pour signifier au président Joseph Kabila son «préavis», trois mois avant l'expiration de son mandat, le 20 décembre, et exiger la convocation de la présidentielle avant cette date. A Kinshasa, la manifestation devait commencer à 13h00 (12h00 GMT), mais plusieurs heurts ont opposé des jeunes armés de pierres à la police antiémeutes dans la matinée à Limete, quartier où l'UDPS a son siège. Les autorités ont dénoncé plusieurs pillages et incendies criminels ayant visé des permanences de formations politiques de la majorité. «Il y a eu des pillages ciblés», a déclaré M. Mende, «il y a des gens qui se sont préparés pour faire tout ce désordre», a déclaré M. Mende, accusant l'UDPS, principal parti de l'opposition, d'être à l'origine de la violence. Très véhéments, des groupes de quelques dizaines à plusieurs centaines de jeunes ont affronté des policiers antiémeutes en lançant en français ou en lingala des «Kabila akende» (Kabila dégage!) ou «Kabila doit partir». A Limete et près du Palais du Peuple (Parlement), la police a répliqué aux jets de pierre à coup de grenades lacrymogènes. Un photographe de l'AFP et une journaliste de RFI qui couvraient ces événements ont été interpellés à la mi-journée par la police militaire. Les autorités congolaises ont assuré qu'ils seraient libérés rapidement, mais les deux reporters n'avaient pas recouvré leur liberté à 15h30 (14h30 GMT). Selon des sources de sécurité privées, il y a eu quelques pillages épars dans des quartiers sud de la capitale ayant visé des agences bancaires ou des magasins tenus par des Chinois. De source diplomatique, on signalait des échauffourées en «divers endroits» dans ces zones. Le calme semblait revenir en milieu d'après-midi alors que le ministre de l'Intérieur, Evariste Boshab s'apprêtait à donner une conférence de presse. Arrivé au pouvoir en 2001 après l'assassinat de son père Laurent-Désiré Kabila, M. Kabila est âgé de 45 ans. La Constitution congolaise lui interdit de se représenter mais il ne donne aucun signe de vouloir quitter le pouvoir. Alors que la présidentielle apparaît impossible à tenir dans les temps, le «Rassemblement» constitué autour de M. Tshisekedi refuse le «dialogue national» en cours à Kinshasa entre la majorité et une partie de l'opposition. Ce forum est censé déboucher sur un «accord politique» de sortie de crise et ouvrir la voie à des élections «apaisées» mais retardées. Il devait s'achever samedi, mais les négociateurs ne sont pas encore parvenus à s'entendre sur tous les points à l'ordre du jour, et le travail sur le calendrier des élections devait reprendre hier à Kinshasa. Habituée aux violences à caractère politique, Kinshasa avait des airs de ville morte hier.