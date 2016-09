PROCÉDURE CONTRE LE PRÉSIDENT KENYAN La CPI réfère la "non-coopération" de Nairobi

La Cour pénale internationale (CPI) a décidé hier de référer à son organe législatif «le manque de coopération» du gouvernement du Kenya, près de deux ans après la fin des procédures pour crimes contre l'humanité contre le président Uhuru Kenyatta. Dans une décision publiée sur le site Internet de la Cour, les juges affirment que le Kenya n'a «pas rempli ses obligations de coopération» et réfèrent le dossier à l'Assemblée des Etats Parties (ASP) de la CPI, organe législatif de la Cour rassemblant ses 124 pays membres, dont le Kenya. Cette assemblée «serait la mieux à même d'adresser le manque de coopération», assurent les trois juges. L'accusation avait demandé fin 2013 à la CPI de juger que Nairobi avait violé son devoir de coopération en refusant de remettre des extraits bancaires et relevés téléphoniques, notamment, qui pourraient prouver selon elle la culpabilité du président kenyan. Un an plus tard, la procureure avait abandonné ses poursuites contre le président kenyan, assurant ne pas avoir assez de preuves pour prouver son rôle présumé dans les violences post-électorales de fin 2007-début 2008 au Kenya, qui avaient fait plus de 1200 morts et 600.000 déplacés.