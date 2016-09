UE-PALESTINE Octroi d'une nouvelle aide de près de 39 millions d'euros

L'Union européenne (UE) a adopté hier un nouveau programme d'aide de plus de 129 millions d'euros pour soutenir le développement socio-économique et la création d'emplois dans les pays du sud de la Méditerranée dont près de 39 millions d'euros sont destinés à la Palestine, a annoncé la commission. «L'Union européenne a adopté aujourd'hui une nouvelle aide de plus de 129 millions d'euros pour soutenir le développement socio-économique, la création d'emplois et l'autonomisation des jeunes dans le voisinage méridional de l'Union», a indiqué l'exécutif de l'Union dans un communiqué. Selon la Commission européenne, 38,6 millions d'euros bénéficieront aux citoyens palestiniens grâce au renforcement du développement socio-économique et à la création d'emplois, à la promotion des droits des femmes, à l'amélioration de la gestion des ressources en eau et à l'autonomisation des jeunes. Cette aide fournie par l'instrument européen de voisinage dans le cadre de la nouvelle politique européenne de voisinage «aura une réelle incidence sur le quotidien des citoyens et améliorera leurs conditions de vie», a estimé le Commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, Johannes Hahn, cité dans le communiqué. L'Egypte bénéficiera d'une enveloppe plus conséquente de 50 millions d'euros, alors que 41 millions d'euros de ce nouveau programme seront utilisés pour financer des programmes de coopération régionale censés compléter les projets de coopération bilatérale.