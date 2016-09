VIOLENCES AU NIGERIA Huit personnes tuées par balles dans le Nord-Est

Au moins huit personnes ont été tuées dans une fusillade attribuée au groupe terroriste «Boko Haram», dans un village du nord-est du Nigeria, ont rapporté hier des riverains. Des hommes à moto ont ouvert le feu sur la foule devant une église dimanche matin à Kwamjilari, à une trentaine de km à l'est de Chibok, et fait au moins huit morts, a expliqué Luka Damina, une habitante du village voisin de Kautikeri, où beaucoup d'habitants ont fui. «Les assaillants (...) ont tiré et huit hommes sont morts», rapporte Mme Damina, soulignant que les insurgés étaient arrivés à moto, mais qu'ils les avaient ensuite abandonnées à la sortie du village pour ne pas attirer l'attention. «Personne ne les connaît dans le village. Ils avaient placé d'autres combattants sur la route et ils tiraient sur les gens qui tentaient de fuir», rapporte la riveraine. Après la fusillade, les assaillants ont mis le feu aux habitations et aux champs de maïs qui étaient prêts à être labourés, a rapporté quant à lui un chef local de Kautikeri. Une attaque similaire a fait 10 morts le mois dernier dans la même communauté, 13 personnes avaient été kidnappées, et le village pillé et mis à sac.