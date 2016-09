AGRESSIONS ISRAÉLIENNES EN CISJORDANIE Deux Palestiniens tués par les forces d'occupation

Deux Palestiniens ont été tués hier par des tirs des forces d'occupation israélienne à El Khalil dans le sud de la Cisjordanie occupée, ont rapporté des médias, dans un nouveau bilan. Les faits sont survenus à proximité de la Mosquée du prophète Ibrahim, lieu saint musulman dont les abords ont été le théâtre de plusieurs actes de répression israélienne au cours des derniers mois. Les deux jeunes hommes sont des habitants d'El Khalil, en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis près d'un demi-siècle. Ils ont été la cible des tirs des membres des forces d'occupation israéliennes qui ont ouvert le feu sur eux. Ils ont été identifiés par les autorités palestiniennes comme étant Mohanad Al-Rajabi, 21 ans, et Amir Al-Rajabi, 17 ans. Un Palestinien est mort sur place, alors que le second a succombé plus tard à l'hôpital où il avait été admis dans un état critique. Un précédent bilan faisait état d'un mort et d'un blessé grave. Dimanche, un Palestinien a été blessé par les forces d'occupation israélienne en Cisjordanie occupée. Vendredi, un Palestinien a été tué par les forces d'occupation israéliennes à El Khalil. La répression israélienne contre les Palestiniens qui dure depuis un an en Cisjordanie occupée a coûté la vie à au moins 230 Palestiniens.