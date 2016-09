L'EMPIRE DES BONGO EN PÉRIL? Pas d'affolement

Par Chaabane BENSACI -

Omar Bongo et son gendre Jean Ping

Le vrai malaise a trait à cette ambiguïté, dans un pays aux ressources pétrolières conséquentes par rapport à une population de 1,672 million d'habitants, entre une caste de «dignitaires» richissimes et une majorité totalement démunie.

Depuis le 27 août, date du scrutin pour la présidentielle remportée in extremis par Ali Bongo, candidat pour un second mandat de sept ans, le Gabon vit dans l'expectative et attend fébrilement le verdict de la Cour suprême saisie par le rival Jean Ping, en ultime ressort.

Après plusieurs jours d'affrontements, parfois sanglants, les deux camps ont cessé les invectives et guettent la décision des juges dont l'Union africaine s'est portée garante, tout en apportant un appui juridique à leur réflexion, appuyée par des conseillers spécialement mandatés à Libreville.

Etrange bras de fer que celui qui oppose Ali Bongo, fils d'Omar qui a régné sans partage depuis 1967 et fait de ce petit pays pétrolier son Mât de Cocagne, à son beau-frère Jean Ping, ministre inamovible du père fondateur et partie prenante de la dynastie. Querelle de projets? Affrontement de programmes idéologiques? Pas du tout. Il s'agit simplement d'une question de succession, un problème d'héritage que l'imprudent Omar Bongo n'a pas pris soin d'anticiper avant sa mort et qui fut, à cette occasion, purement et prudemment reporté à une mandature moins risquée.

Sauf que celle-ci s'avère aussi problématique qu'au moment où il fallut transmettre le témoin du père au fils, écartant pour un temps le Saint-Esprit, au risque de fâcher la majorité gabonaise chrétienne qui voit d'un mauvais oeil se perpétuer la mainmise de cette famille «royale» devenue musulmane par la grâce de Mouammar El Gueddafi. Car le vrai malaise a trait à cette ambiguïté, dans un pays aux ressources pétrolières conséquentes par rapport à une population de 1,672 million d'habitants, entre une caste de «dignitaires» richissimes et une majorité totalement démunie. Après quarante ans de bons et loyaux services, Jean Ping se fait fort de promettre des lendemains qui chantent, mais son rival, au pouvoir sept années durant, a les mêmes assurances pour calmer les ardeurs de la foule, voire même tenter de la faire rêver, ne serait-ce que pour le temps de la valse.

Du coup, Ali Bongo a-t-il vraiment raison de reprocher à Jean Ping un bilan maussade après tant et tant d'années au service du clan? Autant adresser le reproche à son propre père!

Résultat du duel, au lendemain de l'élection, on déplore trois morts du coté officiel et une cinquantaine, dont beaucoup de disparus, du côté de la rumeur, promptement récupérée du reste par le camp de Jean Ping. Difficile en la circonstance de dire dans quel camp est aujourd'hui la balle, surtout que pour l'un comme pour l'autre prétendant, la sérénité est de mise pour ce qui est de la sentence de la Cour suprême. Mais pour celle-ci, le pari est sans doute risqué, selon qu'elle fasse pencher la balance du côté droit ou du côté gauche. C'est pourquoi il est probable que les magistrats, contraints et forcés de jouer à Salomon, prendront tout le temps nécessaire pour trancher dans le vif, la Constitution leur conférant un délai qui court jusqu'au 23 septembre. Ce jour-là, la nuit sera chaude, très chaude dans les rues de Libreville et le peuple, toujours pauvre depuis un demi-siècle de règne continu des Bongo-Ping, devra sans doute consentir un nouvel effort pour payer le prix des larmes et, à dieu ne plaise, celui du sang. Heureusement, en Afrique, il existe, depuis de nombreuses années, un machin qui veille et surveille la bonne gouvernance...