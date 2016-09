ATTENTATS DE NEW YORK Le suspect arrêté

Ahmad Khan Rahami, 28 ans, a été arrêté lundi à Linden, dans le New Jersey, tout près de la ville d'Elizabeth où il habitait, après une fusillade avec les forces de l'ordre.

La police américaine a interpellé et inculpé le principal suspect d'attentats à New York et dans le New Jersey ce week-end, un Américain d'origine afghane, une arrestation qui renforce l'hypothèse d'une attaque d'inspiration jihadiste. «Nous avons désormais toutes les raisons de penser que l'attaque», qui a fait 29 blessés, était bien «un acte de terrorisme», a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio, après l'arrestation. Il a précisé qu' «aucun autre individu n'était recherché» pour l'attentat de New York. Un agent du FBI a ajouté ne disposer à ce stade d' «aucune information» sur une cellule terroriste «opérationnelle». Le jeune homme a été formellement inculpé lundi soir pour tentatives de meurtre et possession d'une arme à feu, selon plusieurs médias américains, mais ces chefs d'accusation sont liés à la fusillade qui a conduit à son arrestation et non aux attentats eux-mêmes. Des images de la chaîne ABC, tournées peu après l'arrestation à Linden, montrent un jeune homme barbu, étendu sur un brancard avec une plaie au bras, avant d'être porté dans une ambulance. Quelques informations ont commencé à filtrer sur son passé et ses motivations. Le New York Times citait des amis du suspect qui ont remarqué «un changement de comportement et de sa pratique religieuse, après ce qu'ils croient avoir été un voyage en Afghanistan». Il avait disparu quelques temps il y a environ quatre ans, selon le quotidien. Ahmad Khan Rahami a «beaucoup» voyagé, notamment en Afghanistan et au Pakistan, où il avait une épouse, a déclaré le gouverneur de New York Andrew Cuomo sur CNN. «Mais nous n'avons trouvé à ce stade aucun lien avec l'ISIS (acronyme anglais du groupe Etat islamique), les taliban, etc. qui pourrait expliquer ce comportement», a-t-il ajouté. Le maire d'Elizabeth, Chris Bollwage, a souligné qu'il n'était «pas dans les radars» de la police locale. Sa famille avait cependant eu maille à partir avec la mairie qui l'avait obligée à réduire les horaires d'ouverture du fast-food familial dans lequel Ahmad Khan Rahami travaillait. Les Rahami - l'une des rares familles musulmanes dans un quartier fortement hispanique - estimaient être victimes de sentiments islamophobes, ce qu'a démenti M. Bollwage. Ahmad Khan Rahami est soupçonné à la fois pour l'explosion survenue samedi soir dans le quartier de Chelsea, à Manhattan, et pour la bombe artisanale placée sur le parcours d'une course à pied organisée samedi matin à Seaside Park, une ville côtière du New Jersey. Cette bombe n'a pas fait de victimes, le départ de la course ayant été retardé. D'autres engins artisanaux, qui n'ont pas explosé, ont été retrouvés ce week-end: un tout près du site de l'explosion à Manhattan et d'autres dans le New Jersey, dont l'un dans une gare proche de l'aéroport de Newark, près d'Elizabeth.

«Ce qu s'est passé n'a rien à voir avec la communauté musulmane ni la foi musulmane. C'est un jeune homme malade, dérangé», a déclaré Salaam Ismail, un travailleur social d'une mosquée locale. Un responsable de la police de New York a indiqué que deux voleurs avaient contribué incidemment à récupérer les engins non explosés.