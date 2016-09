POUR AVANCER VERS MOSSOUL Offensive irakienne pour reprendre une localité clé

Les forces de sécurité irakiennes ont lancé hier avec le soutien de milices chiites une opération destinée à reprendre au groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) une localité clé pour l'offensive contre Mossoul, dernière grande ville d'Irak aux mains des terroristes, selon des sources militaires. Située sur la rive occidentale du Tigre, la localité de Charqat est à 260 km au nord-ouest de Baghdad et à environ 80 km au sud du fief terroriste de Mossoul. Les forces irakiennes ont déjà reconquis plusieurs localités au nord de Charqat en préparation de l'offensive de Mossoul. «L'opération pour libérer Charqat a commencé à 05h30 (02h30 GMT) depuis plusieurs directions avec le soutien des forces de la coalition», a indiqué Yahya Rassoul, un porte-parole du Centre de coordination (irakien) des opérations contre le groupe Daesh. Le président américain Barack Obama a estimé lundi qu'une offensive sur Mossoul pourrait être lancée «assez rapidement», à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Haider al-Abadi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

M. Abadi a fait état d'opérations plus au sud visant à expulser les terroristes de l'EI/Daesh des zones désertiques proches des villes de Ramadi et Hit, dans la province occidentale d'Al-Anbar frontalière de la Syrie.