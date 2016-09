VIOLENCES AU NIGERIA 6 morts dans une attaque de Boko Haram

Une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram a fait 6 morts et 3 blessé parmi les soldats nigérians lundi dans une embuscade tendue dans le nord-est du Nigeria, a annoncé l'armée hier. «Cet après-midi, des hommes soupçonnés d'être des terroristes de Boko Haram ont attaqué un convoi commercial, escorté par des militaires de l'opération Lafiya Dole, dans le district de Sanda, Etat de Borno», a expliqué le porte-parole de l'armée, Sani Usman. «Malheureusement, 5 civils ont perdu la vie pendant l'embuscade, un est mort sur le chemin le conduisant à l'hôpital, et 3 soldats ont été blessés», précise le colonel Usman, soulignant que les militaires ont ensuite été évacués vers Maiduguri, la capitale du Borno. «Nous ne permettrons pas que cet incident isolé perturbe la paix dont peuvent jouir les communautés le long de cette route, et toutes les autres routes rouvertes - par l'armée», a ajouté le colonel Usman.