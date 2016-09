PLUSIEURS SIÈGES DE PARTIS D'OPPOSITION DE LA RDC INCENDIÉS Nouvelles violences meurtrières à Kinshasa

Depuis quelques jours, la capitale congolaise, Kinshasa, vit sous le régime de la contestation et de la répression

L'imbroglio autour du maintien du président Joseph Kabila - dont le mandat s'achève dans trois mois - au pouvoir a mis le feu aux poudres en République démocratique du Congo.

Plusieurs personnes ont été tuées hier dans de nouvelles violences à Kinshasa, où trois sièges de partis d'opposition ont été incendiés dans la nuit après les affrontements mortels de lundi en marge d'une manifestation réclamant la tenue d'une présidentielle d'ici la fin du mandat du président Kabila en décembre. Vers 8h45 (7h45 GMT), le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), premier parti de l'opposition à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC), brûlait vivement, selon l'AFP. Une journaliste de l'AFP a vu deux corps carbonisés, deux autres personnes en train de brûler vives et un homme grièvement blessé à la tête allongé à terre. Dans l'enceinte du bâtiment, situé dans le centre-ouest de Kinshasa, des bidons d'essence renversés témoignaient du caractère criminel de l'incendie. «C'est un commando du camp du pouvoir» qui a attaqué le parti, a indiqué, cité par l'AFP Félix Tshisekedi, secrétaire national de l'UDPS, parti fondé par son père, le vieil opposant Étienne Tshisekedi. «Est-ce qu'un Etat normal répond par des représailles?», a interrogé Félix Tshisekedi en faisant référence aux incendies ayant dévasté la veille plusieurs bâtiments de partis de la majorité, avant d'ajouter: «Nous avons affaire à un État voyou». Selon M.Tshisekedi, cinq personnes ont péri hier dans l'incendie du siège de l'UDPS. De son côté, une femme d'une quarantaine d'années en pleurs a déclaré que son mari avait «été tué dans les affrontements». Deux autres sièges de partis ont également été incendiés pendant la nuit: celui des Forces novatrices pour l'union et la solidarité (Fonus) et celui du Mouvement lumumbiste progressiste (MLP). Au siège des Fonus, un militant commis à la garde des lieux a affirmé que le feu avait été allumé aux bâtiments préalablement aspergés d'essence par des hommes armés, en tenue civile, arrivés en jeep. Réuni autour d'Etienne Tshisekedi, un «Rassemblement» de l'opposition avait appelé lundi à manifester dans tout le pays pour exiger le départ du président Joseph Kabila au terme de son mandat le 20 décembre et l'organisation dans les temps de la présidentielle censée avoir lieu avant cette date. Selon la Constitution, hier est la date limite pour convier les électeurs aux urnes pour ce scrutin, qui apparaît aujourd'hui impossible à tenir dans les temps. La loi fondamentale interdit à M.Kabila, au pouvoir depuis 2001, de se représenter, mais celui-ci ne donne aucun signe de vouloir quitter son poste. Présent hier au siège de l'UDPS pour une «enquête» sur les violences, le chef du Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme en RDC (Bcnudh), José-Maria Aranaz, a déclaré que son organisation cherchait à «voir ce qu'on peut faire pour avoir un climat apaisé, réduire la tension politique et amener ceux qui sont responsables (...) des morts (devant) la justice». Lundi soir, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait exhorté toutes les parties «à s'abstenir de tout autre acte de violence susceptible d'aggraver la situation». Hier matin, à plusieurs reprises des détonations et des tirs de grenades lacrymogènes et d'armes à feu ont été entendues selon l'AFP. Dans un message envoyé par email à la communauté belge vers 10h00 (9h00 GMT), l'ambassade de Belgique à Kinshasa a fait part d' «échauffourées» en cours «en divers endroits» des quartiers centre et sud de la capitale. Des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont également été signalés à Ngaba, dans le sud de la capitale. L'opposition et le pouvoir se sont renvoyé la responsabilité des violences émaillées de pillages qui ont éclaté lundi dans la capitale et qui ont fait 50 morts selon le Rassemblement, 17 (3 policiers et 14 «pillards») selon les autorités. Dans un message sur Twitter, Ida Sawyer, chercheuse de l'ONG Human Rights Watch (HRW) récemment expulsée du Congo, écrit que son organisation «a reçu des rapport, crédibles que les forces de sécurité ont tué au moins 20 personnes» lundi à Kinshasa. Lundi, la Belgique, les États-Unis, la France et l'Union européenne ont appelé toutes les parties à calmer la situation et à s'entendre sur l'organisation rapide de la présidentielle, alors que le «Rassemblement» a appelé lundi à intensifier la mobilisation pour exiger le départ de Joseph Kabila.