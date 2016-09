PALESTINIENS-ÉLECTIONS Les municipales d'octobre officiellement reportées

La commission palestinienne en charge des premières élections programmées en Cisjordanie et à Ghaza depuis 10 ans a confirmé hier officiellement que ces municipales n'auront pas lieu le 8 octobre comme initialement prévu. La commission électorale a indiqué tirer les conséquences de la décision annoncée plus tôt par une haute juridiction palestinienne qui se donne jusqu'au 3 octobre pour statuer sur la tenue du scrutin. La Cour suprême palestinienne a annoncé hier le report au 3 octobre de sa décision sur la tenue des premières élections organisées en Cisjordanie et à Gazha.

La décision est «ajournée au 3 octobre», a annoncé le président de la Cour suprême Hicham al-Hatou devant la salle d'audience. Cette décision de la Cour suprême rend matériellement impossible que la consultation ait lieu le 8 octobre et la commission électorale «annonce la suspension de toute activité électorale jusqu'à ce que la Cour se prononce définitivement», dit-elle sur son site. La date du 8 octobre pour la tenue du vote ainsi que tout le calendrier électoral ne sont donc «plus valables», poursuit-elle. La commission n'avance aucune nouvelle échéance. Ces municipales étaient censées être le premier scrutin depuis 2006 à se tenir à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza.