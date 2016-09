PAYS NON-ALIGNÉS Caracas accuse les Etats-Unis d'avoir espionné le Sommet

Le Venezuela a accusé mardi soir les Etats-Unis d'avoir utilisé un avion pour espionner le sommet des pays Non-Alignés qui s'est terminé dimanche sur l'île Margarita, dans le nord du pays. «Nous savons qu'un aéronef militaire est passé à 130 milles nautiques de l'île Margarita pour recueillir des informations, et (s'adonner à des activités) de renseignement sur le déroulement du Sommet», a déclaré le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino Lopez.

Un avion de modèle Dash 8, «capable de recueillir de l'information quasiment en temps réel», a survolé vendredi et samedi une zone jouxtant l'espace aérien vénézuélien, a-t-il précisé lors de cette déclaration publique. Il a ajouté que ces deux vols violent «de manière flagrante les normes internationales», car les pilotes n'ont pas fait état de leur activité auprès du centre de contrôle militaire vénézuélien, basé à Maiquetia (nord). «Nos avions de chasse, commandés par le président (Nicolas Maduro), ont décollé et intercepté l'aéronef, qui a accepté de rentrer à sa base d'origine», située sur l île de Curaçao, a-t-il encore indiqué. Le ministre vénézuélien a souligné que son gouvernement interprétait ces incidents comme des «actes de provocation» qui «sous-estiment» la capacité de réponse de son pays. Le Venezuela a repris la présidence du Mouvement des Non-Alignés pour trois ans.