ISLAM, TERRORISME ET CALIFAT Le débat fait rage en France

Par Ali TIRICHINE -

Un colloque se tiendra prochainement en France pour évoquer les liens entre islamisme et terrorisme, en collaboration entre l'institution Villa Méditerranée et l'Institut des hautes études de défense nationale (Ihedn) en présence de Mathieu Guidère qui a écrit une trentaine de livres sur le Monde arabe, l'islamisme et le terrorisme. Son dernier livre est intitulé Le retour du califat (2016). La fiche technique du colloque souligne qu'entre 1995 et 2015, la France n'a pas connu d'attentat majeur sur son sol en dehors de l'affaire Merah (mars 2012), annonciatrice d'une nouvelle ère de la terreur. Mais la France est aux prises avec l'islamisme depuis bien longtemps, avant que ce dernier ne finisse par se confondre avec le terrorisme.

«Comment expliquer dès lors les attentats et les massacres à répétition depuis janvier 2015? Tous les communiqués de revendication de ces attentats présentent, sans exception, comme unique raison les interventions militaires françaises dans les pays musulmans (Libye, Mali, Irak, Syrie)», est-il indiqué.

Cette rencontre avec l'Ihedn est un témoin de la manière dont la défense de la France est pensée, car c'est le lieu d'explication d'une défense devenue globale et permanente.

L'Ihedn est placé sous la tutelle du Premier ministre en 1979 et devient «le foyer du rayonnement de l'esprit de défense». Ainsi, au fil des années, l'Institut s'est adapté à la nature de la guerre et aux exigences que celle-ci impose à la nation dans un environnement qui s'internationalise avec des séminaires ciblés et des activités de soutien à la recherche en matière de défense.

L'Institut fusionne en un lieu de formation, de réflexion et de débats de haut niveau sur les questions stratégiques, ouvert sur le monde et ancré dans l'espace européen.

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié en 2013, confirme le rôle majeur de plateforme interministérielle de l'Ihedn, de formation et de sensibilisation aux questions de défense et de sécurité nationale, sur l'ensemble du territoire national, tant auprès des dirigeants publics et privés, que des jeunes.

À ce titre, l'Institut réunit des responsables de haut niveau appartenant à la Fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des États membres de l'Union européenne ou d'autres États, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense.

L'Institut organise également des séminaires ciblés qui s'adressent à des publics diversifiés, parlementaires, élus locaux, magistrats, préfets, jeunes de 20 à 30 ans, étudiants des universités et grandes écoles... ainsi que des formations thématiques comme l'Intelligence économique ou la gestion des crises à l'international.

Les activités des sessions nationales alternent des conférences-débats, prononcés par de hauts responsables, des experts et des autorités scientifiques réputées dans les domaines traités, des travaux en comité faisant appel à la réflexion stratégique, des ateliers de mise en situation et des missions d'études en France ou à l'étranger.