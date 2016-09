PHILIPPINES Manille rejette les critiques de l'ONU

Le ministre des Affaires étrangères des Philippines a rejeté samedi soir à l'ONU les critiques contre la campagne anti-criminalité du président philippin Rodrigo Duterte, demandant aux Nations unies de ne pas s'ingérer. «Nous demandons instamment à chacun de nous laisser traiter nos problèmes intérieurs de façon à réaliser nos objectifs nationaux sans interférence indue», a indiqué Perfecto Yasay à la tribune de l'Assemblée générale. «Nous n'avons pas donné, et nous ne donnerons jamais l'autorisation à nos agents des forces de l'ordre de tirer pour tuer des individus suspectés de crimes liés à la drogue», a affirmé le ministre. «Les exécutions extra-judiciaires n'ont pas de place dans notre société et dans notre système légal», a-t-il martelé. Il a aussi fait valoir que son président était crédité d'une cote de popularité de 92% dans son pays en raison de sa campagne anti-drogue. Les Philippines ont été vivement critiqués pour les diatribes insultantes de leur président contre l'ONU, l'Union européenne et les Etats-Unis et pour la campagne agressive contre la criminalité qu'il a lancée.