RAID AÉRIEN AU YÉMEN Neuf membres d'une même famille tués

Neuf membres d'une même famille ont été tués hier dans un raid aérien de la coalition contre une ville du sud-ouest du Yémen aux mains des rebelles houthis, selon des médias. Onze voisins de cette famille ont été blessés dans ce raid qui a directement touché la maison de la famille Jamaey à la sortie sud de la ville d'Ibb, selon des témoins cités par les agences. D'autres raids ont visé de nombreuses cibles autour de cette ville, ont ajouté les sources, affirmant que la maison touchée était située non loin d'un bâtiment civil utilisé par les Houthis comme «base et dépôt d'armes et de munitions». Des médecins du principal hôpital de la ville ont confirmé le bilan de neuf morts, dont des enfants et des femmes, et onze blessés. La veille, au moins 20 civils ont été tués dans des raids aériens de cette coalition sous commandement saoudien à Hodeida (ouest), qui visaient selon elle une «réunion de chefs rebelles». La communauté internationale et des organisations de défense des droits de l'Homme ne cessent de s'alarmer du prix payé par les civils dans le conflit au Yémen, qui a fait plus de 6 600 morts depuis mars 2015 selon l'ONU. Vendredi, l'ONU a précisé que 180 civils avaient péri et 286 avaient été blessés en août au Yémen, soit 40% de plus que le mois précédent. Les rebelles et leurs alliés, les partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, contrôlent de larges portions de l'ouest et du nord du Yémen, dont la capitale Sanaa, prise il y a deux ans. Une coalition menée par l'Arabie saoudite est intervenue en mars 2015 pour soutenir les forces du président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui ont pu reprendre aux rebelles cinq provinces du sud du pays. Par ailleurs, l'agence Saba, contrôlée par les rebelles, a confirmé la mort à la frontière avec l'Arabie saoudite de l'un des hauts gradés ayant rallié les Houthis. Une source proche de la coalition a indiqué hier que cet officier, Hassan Almalsi, présenté comme le chef des forces spéciales des rebelles, avait été tué il y a deux jours lors d'une tentative d'infiltration en territoire saoudien.